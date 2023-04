Reembolso FICA: Como reclamá-lo em sua declaração de imposto 1040?

Pcobrando impostos em América pode ser uma tarefa muito confusa e ainda mais confusa se você se mudou para os EUA de outro país e está preenchendo os formulários em um segundo idioma.

Existe um tipo de imposto que muitos imigrantes não precisam pagar, mas os empregadores geralmente não percebem isso até que seja tarde demais para alterar os formulários de impostos. Isso significa que para aqueles que pagaram esse tipo de imposto, mas não deveriam, é hora de saber como obter a restituição.

O imposto FICA é o imposto da Lei Federal de Contribuições de Seguros. Todos com renda pagam impostos FICA e geralmente o empregador e o empregado contribuem (o empregador paga 50 por cento do imposto).

Em 2020, a taxa de imposto FICA é de 15,3%, mas apenas 7,65% é de sua responsabilidade como funcionário. No entanto, se você possui seu próprio negócio, é responsável por ambos os lados (15,3%) do imposto FICA.

A maneira mais rápida de obter uma restituição de imposto FICA é através do próprio empregador, mas se isso não for uma opção por qualquer motivo, pode ser feito através do Inland Revenue Service (IRS). No entanto, isso levará mais tempo e terá muito mais etapas.

Quem está isento do imposto FICA?

Os imigrantes isentos do pagamento de impostos FICA incluem estrangeiros não residentes e qualquer pessoa com visto F-1, J-1, M-1 ou Q-1.

Um pagamento indevido de impostos FICA pode ser reivindicado na Linha 69 de sua declaração de imposto 1040. O IRS poderá reembolsar a diferença, desde que você não deva imposto de renda.