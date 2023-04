Reese Witherspoon pode estar livre para namorar Tom Brady depois que ela resolveu um divórcio de US $ 1 bilhão

Reese Witherspoon e seu marido Jim Toth estão terminando seu casamento de 12 anos em um divórcio que deve valer mais de US $ 1 bilhão. Segundo fontes próximas ao casal, eles estão trabalhando em um acordo há meses e já resolveram os “porcas e parafusos” do divórcio.

Apesar da venda da produtora de Reese Olá raio de luz para $ 900 milhões, que eles estão dividindo como parte do acordo de divórcio, Reese ainda administrará as operações diárias da empresa. A empresa produz o show de sucesso da estrela O programa da manhã sobre AppleTV+.

Esta é a história por trás de Tom Brady e Reese Witherspoon: eles estão namorando?

Com mais de US$ 46 milhões em imóveis, incluindo três propriedades em Nashville e um em Califórniaos bens do casal podem muito bem estar no $ 1 bilhão marca. No entanto, fontes dizem que Reese e Jim querem manter as coisas civilizadas e evitar uma batalha feia pela custódia.

O casal terá a guarda conjunta do filho

Reese concordou em manter a guarda conjunta de seu filho de 10 anos, Tennessee. O casal está trabalhando em um plano parental permanente que será submetido ao tribunal para aprovação. Reese citou “diferenças irreconciliáveis” como o motivo da separação e afirmou que as partes firmaram um acordo pré-matrimonial em Califórnia em 2011, que ela acredita ser válido e exequível.

Apesar de terem misturado trabalho com prazer nos últimos 12 anos, fontes dizem que Reese e Jim estão prontos para um novo começo. O processo de divórcio foi descrito como “tortuoso”, mas espera-se que o casal resolva as coisas rapidamente.

“É com muito cuidado e consideração que tomamos a difícil decisão de nos divorciar”, disse. Reese e Jim afirmou em comunicado conjunto. “Nós desfrutamos de tantos anos maravilhosos juntos e estamos seguindo em frente com profundo amor, bondade e respeito mútuo por tudo que criamos juntos.”

O divórcio é sempre um processo difícil e emocional, ainda mais quando há bens significativos envolvidos. No entanto, é possível terminar um casamento amigavelmente e com respeito um pelo outro. Como Reese e Jim mostraram, é possível deixar o passado para trás e seguir em frente com gentileza e respeito mútuo.