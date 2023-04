Reese Witherspoon visita o escritório do advogado em Nashville em meio ao seu divórcio de Jim Toth

Hestrela de ollywood, Reese Witherspoon foi vista visitando o escritório do escritório de advocacia Gullett Sanford Robinson & Martin PLLC em Nashville na sexta-feira, enquanto finalizava seu divórcio de Jim Toth.

A mulher de 47 anos parecia estar de bom humor enquanto participava de uma reunião com seu advogado, Marlene Eskind Moses.

A estrela de ‘Legalmente Loira’ foi fotografada conversando com duas mulheres enquanto estava estacionada em seu carro do lado de fora do escritório de advocacia de Nashville.

A atriz foi acompanhada por sua mãe, Betty, e seu irmão, John, entre outros, enquanto eles supostamente se dirigiam para um almoço em família.

Witherspoon usava um suéter rosa brilhante, calça branca e salto alto marrom em um visual que emitia uma sensação positiva.

Sua ida ao escritório do advogado ocorre dias depois seu divórcio do agente de talentos Jim Toth foi tornado público.

A dupla anunciou sua separação após quase 12 anos de casamento, citando diferenças irreconciliáveis ​​como o motivo de sua separação.

Eles compartilham um filho de 10 anos, Tennesse, para quem um plano de parentalidade permanente está sendo discutido e está pendente de aprovação no tribunal.

Toth e Witherspoon anunciaram sua separação por meio de uma declaração conjunta no Instagram em 24 de março.poucos dias antes de comemorarem 12 anos de casamento.

“Temos algumas notícias pessoais para compartilhar. É com muito cuidado e consideração que tomamos a difícil decisão de nos divorciar”, anunciaram.

A dupla acrescentou que “desfrutaram de tantos anos maravilhosos juntos e estão seguindo em frente com profundo amor, bondade e respeito mútuo por tudo que criamos juntos”.