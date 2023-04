“Reflexões Filosóficas: A Sabedoria dos Grandes Pensadores”.

A filosofia é uma área do conhecimento caracterizada pela proposta de reflexões sobre diversos aspectos do ser humano. Dessa forma, é comum que estudantes busquem citações de filósofos para usar como repertório em uma redação.

Lembre-se de que o repertório é muito importante para a sua redação, principalmente nos vestibulares e na prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio. Ele deverá ser usada para consolidar os seus argumentos, garantindo mais pontos para a sua nota.

Dessa maneira, para te ajudar a conseguir um bom desempenho na sua prova de redação, separamos um resumo com algumas citações de filósofos que podem ser usadas nos mais variados temas e assuntos. Vamos conferir!

“Conhece-te a ti mesmo”

Essa citação pertence ao filósofo Sócrates, considerando o pai da filosofia e um dos principais pensadores da história.

Com essa frase, o filósofo queria argumentar que o ser humano deve sempre procurar entender a si mesmo para somente assim entender o mundo ao seu redor.

“O homem não é nada além daquilo que a educação faz dele”

A frase em questão pertence ao filósofo Immanuel Kant, um pensador alemão e um dos principais filósofos do movimento iluminista do século XVIII.

A citação pode ser usada por estudantes para justificar a importância da educação para o ser humano.

“A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo.”

Aqui temos mais uma citação relacionada ao tema da educação e a sua importância. A frase em questão é de Nelson Mandela, líder da África do Sul que promoveu a defesa do papel da educação como ferramenta para gerar a transformação social.

A citação expressa a ideia de Mandela de que a educação possibilita a mudança da realidade dos seres humanos, uma vez que ela pode ser responsável por desenvolver habilidades e promover o pensamento crítico.

“Penso, logo existo”

A citação pertence ao pensador René Descartes, filósofo francês considerado o fundador do racionalismo.

Com essa frase, Descartes expressa a sua ideia de que a única certeza que podemos ter é a da nossa própria existência, já que a dúvida é inerente ao pensamento humano.



Você também pode gostar:

“O homem é a medida de todas as coisas”

A citação em questão é do filósofo grego Protágoras, um sofista e pensador da Grécia Antiga.

Com a sua frase, Protágoras defende que todas as coisas existentes no mundo só existem na medida em que são percebidas pelos homens.

O homem é livre na medida em que pode querer e realizar”

A frase pertence ao filósofo francês Jean-Paul Sartre, um dos principais representantes do existencialismo.

Sartre argumentava que a liberdade do ser humano está diretamente relacionada com a sua capacidade de escolher e agir conforme a sua própria vontade. Por meio da frase citada, o pensador francês reforça a importância da ação humana na construção da própria liberdade, já que não é possível ser livre sem o direito de agir com base na própria vontade.

Outras citações possíveis

Gostou das citações que separamos para você inserir na sua redação?

Confira mais algumas opções possíveis e garanta o maior desempenho possível na sua prova:

“A dúvida é o princípio da sabedoria” – Aristóteles

“Todos os Estados bem governados e todos os príncipes inteligentes tiveram cuidado de não reduzir a nobreza ao desespero, nem o povo ao descontentamento” – Nicolau Maquiavel

“Uma república sem cidadãos de boa reputação não pode existir nem ser bem governada; por outro lado, a reputação dos cidadãos é motivo de tirania das repúblicas” – Nicolau Maquiavel

“Podemos julgar o coração de um homem pela forma como ele trata os animais” – Immanuel Kant

“Não afirmo que os homens gostariam de agir de modo comunicativo, mas que eles são obrigados a agir desta maneira” – Jurgen Habermas

“Muitos odeiam a tirania apenas para que possam estabelecer a sua” – Platão

“A parte que ignoramos é muito maior que tudo quanto sabemos” – Platão