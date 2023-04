Rei Charles III cancela plano para homenagear o príncipe Archie em seu aniversário após a coroação

To aqueles que não estão cientes, O aniversário do príncipe Archie é em 6 de maio. Esta é a mesma data em que Rei Carlos III será coroado como o rei do Reino Unido. Segundo o Expresso, teve a ideia de fazer um brinde ao neto mas do príncipe Harry a decisão tardia de chegar à coroação descartou os planos de seu pai. Uma decisão que aconteceu depois que o rei percebeu que apenas o príncipe Harry estaria presente na cerimônia como Meghan Markle permanece em Montecito com o príncipe Archie e a princesa Lilibet. Além disso, o príncipe Harry não ficará por muito tempo após a coroação, já que ele tem principalmente inimigos dentro do Família real no momento. Ele só parece ter dois aliados que são seus parentes.

A razão pela qual o príncipe Harry atrasou seu anúncio

De acordo com Expresso, Príncipe Harry plano é chegar a Londres para assistir à cerimônia e voltar para Califórnia logo depois. Acredita-se que é improvável que o príncipe permaneça muito tempo após a coroação sem almoçar com o restante da realeza. Outros relatórios sugerem que o príncipe Harry decidiu adiar sua confirmação de presença para comparecer à coroação porque queria algum reconhecimento da Firma para seus dois filhos. Outros relatórios sugerem que o príncipe Harry queria ter uma festa de aniversário adequada para o aniversário de seu filho, mas os horários sobrepostos o impediram. Dado que o príncipe Harry provavelmente não comparecerá ao almoço após a coroação, Rei Carlos III não vê razão para brindar Príncipe Archie sem nenhum membro da família de Sussex presente.

No fim do dia, de Meghan Markle decisão de permanecer na Califórnia com os filhos veio em um momento tenso durante todo o Família real. Evitar qualquer drama a todo custo era o objetivo principal, especialmente considerando a pouca idade das crianças. Assim que o príncipe Harry comparecer ao evento, ele provavelmente se sentará com outros membros da realeza que não trabalham, como Princesa Beatrice e Princesa Eugenie. Ambos são considerados os únicos aliados do príncipe Harry durante a coroação. Dado que ele decidiu se separar da Família Real e de seus deveres, Príncipe Harry não é esperado que participe da Procissão do Rei ou da Procissão da Coroação. É provável que ele também esteja ausente na sacada do Palácio de Buckingham.