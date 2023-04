Reivindicação de divórcio de um milhão de dólares de Hiba Abouk contra Achraf Hakimi

Tpolêmica continua com o divórcio entre Hiba Abouk e estrela do PSG Achrafi Hakimi.

O ex-jogador do Real Madrid foi acusado de abusar sexualmente de uma jovem em Paris, então a atriz decidiu terminar seu relacionamento com ele.

No entanto, no processo de divórcio, Abouk se surpreendeu ao descobrir que toda a fortuna do marroquino estava no nome de sua mãe, algo que mudou radicalmente os termos de qualquer possível acordo de divórcio.

Ainda assim, a sua equipa jurídica exige 10 milhões de euros, enquanto ele lhe oferece apenas dois milhões.

La Vanguardia informou que a atriz decidiu abrir um processo contra o ex-marido por fraude e má administração de seus bens conjugais.

Por seu lado, a mãe do jogador já se pronunciou sobre o assunto, mas não esclareceu nada.

“Meu filho não me informou sobre a transferência de sua fortuna. Se ele tomou alguma medida para se proteger, não tenho conhecimento disso”, disse. mãe de Hakimi afirmou.

“Mas… qual o problema se fosse verdade? Se meu filho não fizer isso, ele não vai conseguir se livrar daquela mulher.”

O que Hiba Abouk diz sobre o caso

A atriz concedeu uma entrevista à revista Elle onde falou sobre o seu divórcio e toda a polémica que o envolve.

“Há dias em que estou bem e outros em que é preciso saber lidar com os golpes e tomar decisões que às vezes são complicadas”, afirmou.

“Isso pode desequilibrá-lo um pouco. Quando você se separa, você reestrutura sua vida, embora também não seja grande coisa e você deva aliviar a pressão.

“Saí de casa com uma mão na frente e outra atrás. Sem o apoio da minha família. Mas tive que fazer isso, porque meu ambiente não ia me permitir crescer ou ser livre.

“A vida era minha ou deles, e decidi lutar por mim. Não tenho apego a coisas materiais.