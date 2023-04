Renato Moicano fora da luta principal do UFC Vegas 72 contra Arman Tsarukyan

Renato Moicano acaba de perder uma grande oportunidade.

O MMA Fighting confirmou com fontes com conhecimento da mudança que Moicano foi forçado a sair de sua luta no peso leve do UFC Vegas 72 contra Arman Tsarukyan, que seria a atração principal do UFC APEX de 29 de abril. A notícia foi dada pela primeira vez por Viciado em MMA.

Segundo fontes, o afastamento de Moicano deve-se a uma lesão no joelho.

Ainda não se sabe se um novo oponente será encontrado para Tsarukyan, ou se outra luta será movida para o slot do evento principal.

Moicano parecia dar sequência a uma memorável vitória por finalização sobre Brad Riddell em novembro passado no UFC 281, que culminou com sua promoção pós-luta “Moicano quer dinheiro” que rapidamente se tornou viral. O ex-peso pena está em 4-2 desde que subiu para a divisão de 155 libras.

Tsarukyan é uma das estrelas que mais crescem no elenco dos leves, com vitórias em seis de suas últimas sete lutas. Em sua última apresentação em dezembro passado, ele venceu Damir Ismagulov por decisão unânime, que foi apenas a segunda derrota de Ismagulov em 26 lutas profissionais.

Mike Heck e Damon Martin contribuíram para este relatório.