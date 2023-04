Rennova DISPONIBILIZA VAGAS em SP, GO e RS

Conheça quais são os postos de trabalho ofertados e como se inscrever!

A Rennova, empresa que é pioneira e líder no segmento de harmonização facial no Brasil, está atrás de novos colaboradores no mercado. Assim, antes de falar mais sobre a companhia que atua no mercado da beleza há mais de 10 anos, conheça quais são as vagas ofertadas:

Analista de Comunicação – Goiânia – GO – Efetivo;

Analista de Experiência do Cliente – Goiânia – GO – Efetivo;

Analista de Marketing Digital – Goiânia – GO – Efetivo;

Analista de Negócios – TI – Goiânia – GO – Efetivo;

Analista de treinamento – Goiânia – GO – Efetivo;

Assistente de TI – Goiânia – GO – Efetivo;

Banco de Talentos – Consultor/Gerente de Negócios – Banco de talentos;

Consultor(a) de Negócios Interno – Goiânia – GO;

Consultor de Negócios – Caxias do Sul – RS – Efetivo;

Consultor de Negócios – Presidente Prudente – SP – Efetivo;

Consultor de Negócios – Campinas – SP – Efetivo;

Especialista de Tráfego/ Performance – Goiânia – GO – Efetivo;

Gerente de E-commerce – Goiânia – GO – Efetivo;

Gerente de Marketing Digital – Goiânia – GO – Efetivo;

Gerente de Negócios – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Supervisor(a) de Trade Marketing – São Paulo – SP – Efetivo.

Mais sobre a Rennova e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a Rennova, é válido frisar que a empresa está presente em mais de 23 países e hoje é a maior importadora de Ácido Hialurônico da América Latina. Sua tecnologia é desenvolvida em países referência como Áustria e Israel para proporcionar o que há de mais inovador na área de estética.

Além disso, atua há mais de uma década levando produtos de estética facial e corporal de alta tecnologia e qualidade. Por fim, sempre em busca de inovação, a empresa é uma das principais em participação de mercado devido à confiança e segurança que seus produtos oferecem a médicos e profissionais da saúde que utilizam Rennova.

