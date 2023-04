Rentalmed Está Oferecendo Vagas de Emprego em São Paulo e Santa Catarina!

A Rentalmed, empresa apaixonada por estética e movida pelo desejo de promover bem-estar, cuidado e saúde através de soluções especializadas que tenham como base o conhecimento científico, a inovação tecnológica e o bom relacionamento, está atrás de profissionais no Sul e no Sudeste. Posto isso, veja quais são as vagas disponíveis:

Analista de E-commerce – Florianópolis – SC – Efetivo;

Analista de Tráfego Pago – Florianópolis – SC – Efetivo;

Assistente de Logística – Amparo – SP – Efetivo;

Assistente de Pós-vendas – Florianópolis – SC – Efetivo;

Designer Gráfico Sênior – Florianópolis – SC – Efetivo;

Designer UI/UX – São Paulo – SP – Efetivo;

Instrutora de Estética – São Paulo – SP – Efetivo;

Vendas de Cursos e Eventos – Florianópolis – SC – Efetivo;

Vendas Internas de Equipamentos – Florianópolis – SC – Efetivo;

Vendas Internas de Equipamentos – São Paulo – SP – Efetivo.

Mais sobre a Rentalmed e como se candidatar

Como já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Falando um pouco mais sobre a Rentalmed, é válido destacar que, com 17 anos de mercado, atende profissionais de estética de todo o Brasil com a venda de equipamentos, dermocosméticos e cursos – além de serviços de assistência técnica e locação de aparelhos em Santa Catarina.

Além disso, está em uma fase de pleno crescimento. Abriu uma nova sede em São Paulo, participa dos maiores eventos e feiras de estética de todo o Brasil e está proporcionando cada vez mais as oportunidades que vêm com esta expansão. Em 2018, eram apenas 8 pessoas. Isto é, evoluiu gradativamente até chegar aos 37 de 2021 e, para este ano de 2023, a projeção é a de ser mais de 100 colaboradores!

