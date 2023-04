Reportagem: Jorge Masvidal e Kevin Holland envolvidos em outra briga na pesagem do UFC 287

O presidente do UFC, Dana White, pode ter afastado Jorge Masvidal e Kevin Holland na coletiva de imprensa do UFC 287, mas isso não impediu os dois de outra escaramuça, de acordo com um novo relatório.

O TMZ postou na sexta-feira um vídeo que parecia mostrar Masvidal contido por indivíduos desconhecidos. O empresário de Holland, Oren Hodak, disse ao site que seu lutador foi alvo de “Gamebred” após a pesagem para o UFC 287 – assim como uma briga anterior que rendeu manchetes.

White interrompeu as perguntas dos repórteres sobre o incidente inicial depois que Masvidal descartou Holland com raiva com um palavrão. Holland disse ao ex-desafiante ao título do UFC para tomar cuidado com o que ele dizia, mas esse foi o fim do sparring verbal.

Masvidal está escalado para enfrentar Gilbert Burns no evento co-principal do pay-per-view de sábado, enquanto a Holanda enfrenta Santiago Ponzinibbio. Mas os dois geraram muito mais atrito um com o outro na semana da luta do que seus respectivos oponentes.

Hodak disse ao TMZ que Holland disse a Masvidal: “E aí, menina” – a mesma coisa que ele disse antes da primeira briga – e isso deu início à segunda briga. O relatório também disse que uma pessoa gritou com Masvidal: “Você é um palhaço”. A segurança do UFC supostamente manteve a dupla separada quando eles inicialmente se enfrentaram na semana da luta.

Masvidal espera conseguir uma sequência de três vitórias consecutivas após duas derrotas para o agora ex-campeão Kamaru Usman e uma derrota por decisão para o rival Colby Covington. Holland perdeu suas duas últimas lutas, mais recentemente sofrendo uma derrota por nocaute técnico para Stephen Thompson após sofrer uma lesão grave no meio da luta.