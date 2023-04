Representantes de Tom Brady e Reese Witherspoon finalmente abordam rumores recentes de namoro

As Reese Witherspoon passa por um difícil processo de divórcio, rumores de seu suposto namoro Tom Brady começou a se espalhar como fogo selvagem. Normalmente, as celebridades não abordam esses rumores, mas precisavam fazer isso porque as apostas são muito altas para a atriz no momento. Conforme relatado anteriormente, conta fofoca no Instagram dois eu foi quem relatou ter visto Tom Brady em de Reese Witherspoon empresa repetidamente. Nenhum deles havia feito qualquer declaração sobre esses rumores, o que só os fez crescer. Mas isso acabou em Quarta-feira já que ambos os representantes falaram com uma agência respeitável que lida com esses assuntos delicados.

De acordo com Pessoas, Reese Witherspoon e Tom Brady representantes falaram com eles sobre esses rumores. Os fãs adoram fazer histórias sobre suas celebridades favoritas, mas esta não é verdade. Ambos os representantes confirmaram para o pessoal da Pessoas que esses rumores são completamente falsos. Na verdade, esses representantes também confirmaram que o NFL lenda e o hollywood atriz nem sequer se conheceram. Ainda não está claro se o dois eu conta de fofoca viu Tom Brady com uma loira diferente e eles apenas a confundiram com a atriz. Mas essa verificação de fatos se torna a mais recente em uma longa história de acertos e erros do canal.

Reese Witherspoon está atualmente focada em seu divórcio

Reese Witherspoon está atualmente passando por um difícil processo legal de divórcio em que centenas de milhões de dólares estão envolvidos. Em 24 de março, Witherspoon e agente de talentos Jim Toth anunciaram o divórcio após 12 anos de casamento. Ambos continuam empenhados em cuidar do filho e manter a família unida no momento difícil que estão passando. O Tom Brady os rumores apenas tornaram todo o processo incrivelmente difícil, e é por isso que os representantes de Witherspoon decidiram intervir para falar com a People. Mas não se engane, mais rumores de namoro envolvendo Tom Brady continuará vindo até que um deles seja verdadeiro. É assim que os tablóides operam, eles precisam obter esses cliques.