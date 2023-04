Resultado da 1ª Etapa da Revalida 2023/1: Inep Divulga

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) já divulgou o resultado da 1ª etapa do Exame de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) 2023. Desse modo, os candidatos já podem consultar o resultado por meio do site do Revalida.

Os desempenhos divulgados pelo Inep dizem respeito ao resultado definitivo da prova objetiva e às notas provisórias da prova discursiva da 1ª etapa.

De acordo com o cronograma do exame, os candidatos insatisfeitos com as notas da prova discursiva poderão contestar o resultado até o dia 20 de abril. A interposição de recurso deve ser feita de forma virtual, exclusivamente por meio do site do Revalida. Após a análise dos recursos, o Inep divulgará o resultado final da 1ª etapa no dia 8 de maio de 2023.

1ª etapa

O Inep aplicou as provas da 1ª fase do Revalida 2023/1 no dia 5 de março deste ano. Conforme o cronograma, a aplicação do exame aconteceu em dois turnos. Houve locais de prova nas seguintes capitais brasileiras: Brasília (DF), Campo Grande (MS), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio Branco (AC), Salvador (BA) e São Paulo (SP).

O exame da 1ª etapa contou com uma prova composta por com 100 questões objetivas (P1) e com uma prova discursiva com 5 questões (P2). As provas abordaram cinco grandes áreas da medicina: clínica médica, cirurgia, ginecologia e obstetrícia, pediatria e medicina da família e comunidade.

Somente os candidatos aprovados nessa etapa poderão participar da 2ª etapa do Revalida, que também é obrigatória para a revalidação do diploma.

2ª etapa

O Inep ainda não publicou o edital de abertura da 2ª etapa do Revalida 2023/2. No entanto, o órgão já informou as principais datas dessa fase do exame. Conforme o cronograma, as inscrições para a 2ª etapa serão recebidas no período de 15 a 19 de maio de 2023.

Os interessados em participar precisam ter sido aprovados na 1ª etapa do exame e deverão realizar as inscrições online, por meio do sistema Revalida. Para efetivar o cadastro, é necessário pagar uma taxa de inscrição, cujo valor ainda não foi divulgado.

O cronograma indica ainda que a aplicação das provas da 2ª fase está marcada para os dias 24 e 15 de junho. Essa etapa é a fase prática do exame. A estrutura da prova de habilidades clínicas contará com um conjunto de dez estações.

Geralmente, nesta etapa, a prova apresenta situações-problema e estudos de casos que exigem a investigação de história clínica, interpretação de exames, formulação de hipóteses diagnósticas, demonstração de procedimentos médicos e o aconselhamento a pacientes ou familiares.

De acordo com o Inep, a publicação do gabarito está marcada para o dia 28 do mesmo mês. A publicação do resultado final do Revalida 2023/1 está prevista para o dia 29 de setembro.



Sobre o Revalida

O Revalida é um exame obrigatório para as pessoas (brasileiras ou estrangeiras) que cursaram Medicina em instituições de ensino superior estrangeiras e que desejam trabalhar na área no Brasil. Nesse sentido, as pessoas que obtiveram diploma de Medicina fora do Brasil só podem exercer a profissão no país após obter aprovação no exame de revalidação.

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), o exame avalia as habilidades, as competências e os conhecimentos necessários para o exercício profissional adequado aos princípios e necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS).

Nesse sentido, são referências os atendimentos no contexto de atenção primária, ambulatorial, hospitalar, de urgência, de emergência e comunitária, com base na Diretriz Curricular Nacional do Curso de Medicina, nas normativas associadas e na legislação profissional.

