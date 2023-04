Resultado da Loteria Federal 5758 de 22/04: Confira o Resultado do Sorteio de Hoje!

Neste sábado (22/04), a Caixa Econômica realiza mais um sorteio da Loteria Federal. A saber, o sorteio do concurso 5758 dessa modalidade acontece em São Paulo. A princípio, a transmissão do sorteio está disponível no canal da Caixa, desde às 19h.

RESULTADO FEDERAL CONCURSO 5758

A saber, veja o resultado do concurso 5758 da Loteria Federal, que acontece neste sábado (22/04), a partir das 19 horas:

1º prêmio:

2º prêmio:

3º prêmio:

4º prêmio:

5º prêmio:

COMO APOSTAR NA LOTERIA FEDERAL?

Para jogar, é necessário escolher um dos bilhetes disponíveis na lotérica, mas também é possível comprar de um ambulante credenciado. Assim, no ato da aquisição, é escolhido um número impresso entre os bilhetes para concorrer com ele.

A saber, cada bilhete possui 10 frações, com a possibilidade de compra em partes ou inteiro. Ademais, o valor da premiação é proporcional às frações adquiridas. Portanto, para levar o prêmio para casa deve-se:

Acertar uma das cinco sequências sorteadas pelos prêmios principais;

Acertar o milhar, a centena, bem como a dezena de uma das sequências sorteadas nas cinco premiações principais;

Ter um bilhete cujo número contenha a última dezena igual a uma das três dezenas anteriores ou posteriores ao número sorteado no primeiro prêmio. Contudo, há a exceção dos premiados por aproximação posterior e anterior;

Acertar a unidade do prêmio principal.

Os sorteios da loteria

As extrações dessa loteria se realizam às quartas-feiras e sábados. As premiações principais têm o valor de R$ 500 mil na única série. Conquanto, no mês de dezembro, todos os anos, acontece o sorteio especial natalino, cujo valor do prêmio é de R$ 1,350 milhão a cada série.

Mensalmente se concorre a R$ 1,350 milhão dentro do prêmio principal, na aposta à Milionária Federal. Assim, o jogador que quer concorrer às premiações dentro do resultado da Loteria Federal precisa comprar um bilhete de 10 frações o quanto antes.