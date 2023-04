Resultado da pesagem do UFC 287: Alex Pereira e Israel Adesanya se preparam para luta principal, um lutador perde o peso

Alex Pereira e Israel Adesanya estão escalados para a revanche.

Os lutadores do evento principal do UFC 287 pesaram com sucesso na manhã de sexta-feira para a luta pelo título dos médios, com o campeão Pereira chegando a 185 libras e o ex-campeão Adesanya um pouco abaixo de 184,5 libras. Adesanya foi o primeiro lutador do card de sábado a pesar, com Pereira chegando aos 90 minutos da janela de pesagem.

Gilbert Burns e Jorge Masvidal também pesaram sem problemas para o co-evento principal dos meio-médios, com Burns em 170 e Masvidal em 171.

Veja os destaques da pesagem do evento principal e co-evento principal abaixo.

A pesagem oficial não aconteceu sem problemas, infelizmente, já que o abridor do card principal, Christian Rodriguez, não conseguiu chegar abaixo do limite do peso galo em sua primeira tentativa de pesagem. Rodriguez subiu na balança com 137,5 libras, 1,5 libra acima do limite de 135 libras (incluindo a tolerância de uma libra para lutas sem título).

Depois de receber uma hora extra para bater o peso, Rodriguez chegou a 137, meio quilo acima do limite. Sua luta contra Raul Rosas Jr. seguirá no peso casado com Rodriguez perdendo 20 por cento de sua bolsa como pênalti.

Confira abaixo os resultados da pesagem do UFC 287.

Cartão Principal (ESPN+ PPV às 22:00 ET)

Alex Pereira (185) vs. Israel Adesanya (184,5)

Gilbert Burns (170) vs. Jorge Masvidal (171)

Rob Font (135) contra Adrian Yanez (135,5)

Kevin Holland (170,5) vs. Santiago Ponzinibbio (171)

Raúl Rosas Jr. (135) vs. Cristiano Rodrigues (137)*

Preliminary Card (ESPN/ ESPN+ às 20:00 ET)

Kelvin Gastelum (185) vs. Cris Curtis (186)

Michelle Waterson-Gomez (116) vs. Luana Pinheiro (115.5)

Gerald Meerschaert (185,5) vs. Joe Pyfer (185,5)

Karl Williams (241) vs. Chase Sherman (249,5)

Early Prelims (ESPN+, UFC Fight Pass às ​​18h ET)

Cynthia Calvillo (116) x Lupita Godinez (115,5)

Ignacio Bahamondes (159,5) vs. Trey Ogden (159,5) – 160 libras catchweight

Steve Garcia (145,5) vs. Shayilan Nuerdanbieke (146)

Jaqueline Amorim (115.5) vs. Sam Hughes (116)

*Rodriguez perdeu peso. Sua luta contra Raul Rosas Jr. seguirá como um peso casado com Rodriguez perdendo 20 por cento de sua bolsa como pênalti.