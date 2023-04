Resultado da pesagem do UFC Vegas 71: Priscila Cachoeira perde por 4 libras, luta cancelada

Priscila Cachoeira’s latest fight is off.

Na pesagem oficial de sexta-feira para o UFC Vegas 71, a competidora peso mosca perdeu peso pela segunda vez em sua carreira no UFC, chegando a 130 libras – quatro libras acima do limite, incluindo uma libra permitida para lutas fora do título – para ela luta com Karine Silva, que aconteceria no sábado, no UFC APEX, em Las Vegas.

O UFC anunciou posteriormente que Cachoeira x Silva foi cancelado.

Cachoeira perdeu peso anteriormente por três libras para uma luta peso mosca contra Gillian Robertson no UFC 269 em dezembro de 2021.

Os headliners dos pesos pesados ​​Curtis Blaydes e Sergei Pavlovich – nº 4 e nº 5, respectivamente, no MMA Fighting Global Rankings – bateram o peso sem problemas. Blaydes pesava 262,5 libras, enquanto Pavlovich era um pouco mais leve, pesando 260,5 libras.

Veja os destaques da pesagem do evento principal abaixo.

Outro lutador perdeu peso, o peso pena William Gomis. Ele foi o último lutador a aparecer, chegando no último segundo da janela oficial de pesagem e mesmo depois de se despir ainda estava um quilo a mais, com 147. No entanto, Gomis teve uma hora extra para bater o peso e conseguiu. assim, em uma segunda tentativa, chegando a 146 libras. Sua luta com Francis Marshall (146) continua conforme programado.

Confira abaixo os resultados da pesagem do UFC Vegas 71.

Cartão Principal (ESPN+ às 19:00 ET)

Sergei Pavlovich (260,5) vs. Curtis Blaydes (262,5)

Brad Tavares (185) vs. Bruno Silva (186)

Bobby Green (156) contra Jared Gordon (155,5)

Iasmin Lucido (126) vs. Brogan Walker (126)

Jeremiah Wells (171) vs. Matthew Semelsberger (171)

Preliminary Card (ESPN+ às 16:00 ET)

Ricky Glenn (155,5) vs. Christos Giagos (155,5)

Rani Yahya (136) vs. Montel Jackson (136)

Karol Rosa (144,5) x Norma Dumont (145)

Mohammed Usman (239,5) vs. Júnior Tafa (252)

Francis Marshall (146) contra William Gomis (146)

Priscila Cachoeira (130)* vs. Karine Silva (126) — CANCELLED

Brady Hiestand (136) vs. Batgerel Danaa (136)

* Cachoeira perdeu o limite do peso mosca por quatro quilos. Sua luta contra Karine Silva foi cancelada.