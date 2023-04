Resultado da TIMEMANIA de 15/04: Prêmio de R$2 milhões!

Neste sábado (15/04), a Caixa Econômica Federal realizou mais um sorteio da Timemania. A saber, o concurso 1.924 dessa modalidade foi realizado em São Paulo, às 20h, de hoje. A princípio, o prêmio do concurso está estimado em R$2 milhões.

A princípio, a Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

De acordo com a Caixa, o apostador pode escolher dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Ademais, vale destacar que o sistema pode escolher os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Resultado da Timemania concurso 1.924 deste sábado, 15/04

A Timemania 1924 foi sorteada por volta das 20h. Os números sorteados podem ser conferidos logo abaixo:

35 – 08 – 10 – 03 – 41 – 26 – 58

Time do Coração: MANAUS/AM

O concurso 1.924 da Timemania oferece a quantia de R$2 milhões no prêmio principal ao apostador que conseguir acertar as 7 bolinhas sorteadas.

Não existindo aposta premiada neste concurso da Timemania na 1ª, 2ª ou 3ª faixas de premiação, inclusive nos concursos de 0 ou 5, o(s) prêmio(s) acumula(m) para o concurso subsequente, na 1ª faixa de premiação – apostas com 7 números certos.

Como apostar na Timemania 1924?

A aposta da Timemania 1924 pode ser feita presencialmente em uma casa lotérica ou de forma online, pelo site ou pelo aplicativo (disponível para Android e iOS), até às 19 horas de hoje de acordo com o horário de Brasília.

Nos concursos da Timemania são sorteadas 7 dezenas que vão de 01 a 80, além do time do coração, também com 80 possibilidades. No entanto, só existe uma modalidade de aposta, que consiste em escolher 10 números mais um time do coração, que custa R$ 3.

Nesse sentido, para apostar, é preciso escolher dez números entre 80 que estão disponíveis para marcação no volante. Então, para completar o jogo, deve-se escolher o Time do Coração. Isso influenciará diretamente os recursos a serem recebidos pelos clubes.



Nas apostas online, além da Timemania, é possível jogar em outras modalidades, como a Quina, Mega-Sena, Super Sete, Dupla Sena, Lotomania, Lotofácil, Dia de Sorte, entre outras.

Veja como retirar o seu prêmio

Em primeiro lugar, saiba que você pode resgatar o prêmio da Timemania 1924 em uma casa lotérica ou em uma agência bancária da Caixa Econômica Federal. Aliás, isso vai depender diretamente do valor que você tiver a receber.

Quando o prêmio não ultrapassa o valor de 1.900 reais, pode retirar em uma casa lotérica. No entanto, quando você tem mais a receber do que esse valor, ele só poderá ser retirado em uma agência bancária da Caixa Econômica Federal.

Além disso, é primordial levar documento de identidade com foto, CPF e também o comprovante de pagamento da sua aposta. Pois, é ele que define se você tem ou não direito de receber.