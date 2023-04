Resultado do Concurso 49 da Mega-Sena de Hoje, Sábado 29/04, Prêmio Acumulado de R$38 Milhões.

Neste sábado (29/04), a Caixa Econômica Federal realizou mais um sorteio da +Milionária. A saber, o sorteio do concurso 49 dessa modalidade foi realizado em São Paulo, às 20h, de hoje. A princípio, o prêmio do concurso é estimado em R$38 milhões. O valor mínimo de aposta é de R$ 6. Confira!

RESULTADO +MILIONÁRIA CONCURSO 49

Os números do sorteio da +Milionária concurso 49 estarão disponíveis logo abaixo. Veja:

36 – 21 – 04 – 30 – 48 – 13

Trevos: 3 e 2

A +Milionária é uma loteria diferente e que oferece ao apostador mais chances de ganhar e prêmio mínimo de R$ 10 milhões.

A saber, a +Milionária possui um volante com duas matrizes, denominadas: Matriz de Números e Matriz de Trevos Numerados. A Matriz de Números possui cinquenta números no universo de 1 a 50; a Matriz de Trevos Numerados possui seis trevos numerados no universo de 1 a 6.

Para registrar uma aposta simples, você escolhe 6 números na Matriz de Números e marca dois trevos no espaço logo abaixo, na Matriz de Trevos Numerados.

Se quiser contar ainda mais com a sorte, pode deixar que o sistema escolha os números para você, com a aposta Surpresinha. Outra opção é repetir seu jogo da sorte por até 5 concursos consecutivos, com a Teimosinha.

COMO JOGAR NA +MILIONÁRIA?

Os sorteios da +Milionária concurso 49 ocorrem através de dois globos. Nesse sentido, veja:

Primeiro globo: aqui, as bolas são numeradas de 1 a 50. A Caixa sorteará seis dezenas;

aqui, as bolas são numeradas de 1 a 50. A Caixa sorteará seis dezenas; Segundo globo: com bolas numeradas de 1 a 6. A Caixa sorteará dois números.

Ademais, é considerável destacar que no primeiro quadro são 50 números (de 1 a 50). Por outro lado, no segundo, são seis unidades (de 1 a 6).

Dessa forma, para que você entre no sorteio da +Milionária 49 corretamente, será necessário optar no mínimo 6 e no máximo 12 números; e de 2 a 6 trevos.



Você também pode gostar:

Como ganhar?

A princípio, é importante destacar que para ganhar o prêmio máximo no concurso 49 da +Milionária, o apostador deverá acertar os 6 números e os 2 trevos. Contudo, quem não cravar, existem outras nove faixas de premiação. Veja:

Quem acertar 6 números e 1 ou nenhum trevo;

Quem acertar 5 números e 2 trevos;

Quem acertar 5 números e 1 ou nenhum trevo;

Quem acertar 4 números e 2 trevos;

Quem acertar 4 números e 1 ou nenhum trevo;

O jogo pode ser feito nas casas lotéricas ou no Loterias Online, da Caixa Econômica Federal.

COMO APOSTAR a +MILIONÁRIA 49 PELA INTERNET?

Para fazer a sua aposta da +Milionária concurso 49 on-line, será necessário seguir aos seguintes requisitos:

Ser maior de 18 anos;

Possuir um CPF;

Ter um e-mail;

Ter um cartão de crédito com as principais bandeiras.

Além disso, vale destacar que para fazer o seu cadastro, é necessário seguir os seguintes passos:

Acesse o site ;

; Informe os seus dados pessoais;

Valide o seu cadastro ao clicar no link enviado pela Caixa para o seu e-mail;

Conclua o preenchimento.

COMO ACOMPANHAR O CONCURSO AO VIVO?

Você pode conferir os sorteios ao vivo pelas redes sociais da CAIXA.

+Milionária concurso 49: Como funciona essa modalidade?

Na + Milionária 49, o apostador deve escolher números em dois campos da cartela:

Será necessário escolher pelo menos seis números na matriz 1, com opções de 1 a 50; Depois disso, será necessário selecionar pelo menos dois trevos entre os seis disponíveis no campo seguinte.

Para apostas múltiplas, o apostador poderá escolher de 6 a 12 números entre os 50, e de 2 a 6 entre os 6 trevos.

Premiação

São dez faixas de premiação oferecidas na +Milionária concurso 49; O prêmio bruto corresponde a 43,35% da arrecadação. Dessa porcentagem é deduzido 5% para composição da reserva garantidora de prêmios. Do restante, será deduzido o montante destinado ao pagamento dos prêmios com valores fixos:

– Faixa 10 – R$ 6,00 para as apostas com 2 prognósticos certos + acerto de 1 trevo;

– Faixa 9 – R$ 12,00 para as apostas com 2 prognósticos certos + acerto de 2 trevos;

– Faixa 8 – R$ 24,00 para as apostas com 3 prognósticos certos + acerto de 1 trevo;

– Faixa 7 – R$ 50,00 para as apostas com 3 prognósticos certos + acerto de 2 trevos.

Após a apuração dos ganhadores dos prêmios com valores fixos do concurso 49 da +Milionária, o valor restante do total destinado à premiação será distribuído para as demais faixas de prêmios nos seguintes percentuais:

– Faixa 1 – 62% entre as apostas com 6 prognósticos certos + acerto de 2 trevos;

– Faixa 2 – 10 % entre as apostas com 6 prognósticos certos + acerto de 1 ou nenhum trevo;

– Faixa 3 – 8% entre as apostas com 5 prognósticos certos + acerto de 2 trevos;

– Faixa 4 – 8% entre as apostas com 5 prognósticos certos + acerto de 1 ou nenhum trevo;

– Faixa 5 – 6% entre as apostas com 4 prognósticos certos + acerto de 2 trevos;

– Faixa 6 – 6% entre as apostas com 4 prognósticos certos + acerto de 1 ou nenhum trevo.