Resultado do Concurso da Quina 6136 – 28/04/2021

Nesta sexta-feira (28/04), a Caixa Econômica Federal realizou mais um sorteio da Quina. A saber, o concurso 6.136 dessa modalidade aconteceu na cidade de São Paulo, às 20h. O prêmio do concurso está acumulado em aproximadamente R$16 milhões.

Na Quina, são 6 sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h. Não havendo acertador em qualquer faixa de premiação, os valores acumulam para o concurso seguinte, nas respectivas faixas.

Resultado da Quina concurso 6.136 desta sexta-feira, 28/04

A Quina 6136 foi sorteada por volta das 20h. Os números sorteados podem ser conferidos logo abaixo:

12 – 06 – 02 – 30 – 51

O concurso 6.136 da Quina oferece a quantia de R$16 milhões no prêmio principal ao apostador que conseguir acertar as 5 bolinhas sorteadas.

Quanto custa apostar na Quina?

Cada volante de aposta da Quina possui 80 dezenas disponíveis e o apostador deve escolher entre 5 (quantidade mínima) a 15 números (quantidade máxima). A aposta simples da Quina 6136, que possui 5 dezenas, custa R$ 2,00. Já a aposta máxima, com 15 dezenas, tem valor de R$ 6.006,00.

Se não souber qual número selecionar ou preferir acreditar na sorte, você também pode deixar o sistema escolher os números por meio da Surpresinha. Além disso, nessa modalidade, podem receber prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números.

Vale destacar que é possível, no sorteio da Quina, realizar o Bolão CAIXA. Nessa opção, o apostador tem a possibilidade de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.

Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 10,00. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 3,00. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 50 cotas.

Ademais, é possível a realização de no máximo 10 apostas por Bolão. Em caso de Bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.

Em conclusão, você também pode comprar cotas de bolões organizados pelas Unidades Lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota.

Como jogar na Quina?



O interessado pode realizar as apostas diretamente nas lotéricas ou pela internet. No entanto, as realizadas online possuem um valor a partir de R$ 30 e máximo de R$ 500, e podem ser pagas por cartão de crédito.

Se decidir realizar a aposta em modo presencial, as dezenas devem ser marcadas em volantes específicos da Quina, disponíveis nas lotéricas de todo o país.

Não sabe qual número escolher ou prefere confiar na sorte? Se preferir um jogo aleatório, é possível que o sistema escolha os números por meio da Surpresinha. No caso de jogos recorrentes, também é possível concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos, por meio da Teimosinha.

Além disso, o apostador que decidir realizar os jogos pelos canais eletrônicos da Caixa (online) pode realizar quantos jogos desejar para atingir o valor mínimo de compra ou dividir a quantia entre outros jogos (Lotofácil, Dia de Sorte, Mega-Sena, entre outros).

Quais são as chances de ganhar?

De acordo com os dados da Caixa, as chances de ganhar na Quina com apostas simples, jogando cinco dezenas, é de uma em 24.040.016.

No entanto, a probabilidade de ganhar o sorteio pode aumentar para quem aposta 6 dezenas. Nesse acaso, as chances são de uma em 4.006.669. Quem aposta com 15 dezenas, as chances de acertos são de 1 em 8.005.