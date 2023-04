Resultado dos Pedidos de Redução da Taxa do Vestibulinho 2023/2 das ETECs é Liberado

As Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) divulgaram na tarde desta terça-feira, dia 18 de abril, os resultados dos pedidos de redução da taxa de inscrição referente ao Processo Seletivo Vestibulinho 2023/2. Desse modo, os candidatos já podem consultar se foram beneficiados ou não pelas Etecs através do site do Vestibulinho. Para acessar o resultado, o candidato deverá fazer uma busca com o seu número de CPF.

De acordo com o cronograma, os interessados poderão interpor recursos contra o resultados dos pedidos de redução nos dias 19 e 20 de abril, próximas quarta e quinta-feira. A interposição de recurso deve ser feita de forma virtual, exclusivamente no site do Vestibulinho. Após a análise dos recursos, as Etecs devem liberar as respostas no dia 2 de maio.

As Etecs receberam os pedidos de redução do valor da taxa de inscrição entre os dias 22 e 31 de março. Conforme indicado no edital, puderam solicitar o benefício os estudantes que estão matriculados no Ensino Fundamental, no Ensino Médio, em curso pré-vestibular ou curso superior (graduação e pós-graduação) e que têm renda mensal de até dois salários mínimos ou que estão desempregados.

Segundo as Etecs, a concessão da redução da taxa não inscreve o estudante no processo seletivo de forma automática. Portanto, todos os interessados em participar da seleção deverão realizar os procedimentos de inscrição dentro do prazo indicado no edital.

Inscrições abertas

O período de inscrição para o Processo Seletivo Vestibulinho 2023/2 já está aberto. De acordo com o cronograma, os interessados poderão realizar as inscrições até as 15h do dia 8 de maio, considerando o horário de Brasília. O valor integral da taxa de inscrição é de R$ 33,00 (trinta e três reais).

Conforme as orientações do edital, as inscrições devem ser feitas virtualmente, exclusivamente por meio do preenchimento de formulário eletrônico, no site do Vestibulinho Etec. Os candidatos deverão realizar o pagamento da taxa de inscrição até dia 9 de maio para efetivar o cadastro.

Provas

A classificação dos inscritos vai considerar o desempenho por eles obtido no exame aplicado pelas Etecs. De acordo com o cronograma, a aplicação das provas do Vestibulinho 2023/3 está marcada para o dia 4 de junho de 2023 . Os candidatos poderão consultar os locais de prova a partir do dia 31 de maio, por meio do site do Vestibulinho.

Tradicionalmente, a prova do Vestibulinho Etec é composta por questões objetivas sobre conteúdos sobre disciplinas do Ensino Fundamental. Os candidatos ao 1º módulo dos cursos de ensino técnico deverão responder a 50 questões objetivas de conhecimentos gerais. Já os candidatos ao 2º módulo de cursos técnicos (vagas remanescentes) e especialização técnica de nível médio responderão uma prova composta por 30 questões objetivas.

Além disso, as Fatecs aplicam para os candidatos aos Cursos de Técnico em Canto, Dança, Regência e Teatro testes de habilidades específicas (prova-teste e prova de aptidão).

Vagas e resultados

Ainda conforme o edital, a oferta total das Etecs é de 4.560 vagas para ingresso no 2º semestre letivo deste ano. Os cursos do 1º módulo do Ensino Técnico (on-line) e Especialização Técnica de Nível Médio (on-line) com vagas disponíveis são os seguintes:

Técnico em Administração – 1.260 vagas;

Técnico em Comércio – 240 vagas;

Técnico em Desenvolvimento de Sistemas – 960 vagas;

Técnico em Guia de Turismo – 480 vagas;

Técnico em Secretariado – 300 vagas;

Técnico em Transações Imobiliárias – 660 vagas;

Especialização Técnica em Gestão de Projetos – 660 vagas.

De acordo com o cronograma, a divulgação do gabarito está prevista para o dia 12 de junho. Já a lista de candidatos convocados em 1ª chamada para as matrículas está prevista para o dia 6 de julho.



