Resultado Preliminar dos Pedidos de Isenção da Unemat para o Vestibular 2023/1 Liberado

A Universidade Estadual do Mato Grosso (Unemat) já divulgou o resultado preliminar dos pedidos de isenção da taxa de inscrição referente ao Vestibular 2023/2. Desse modo, os candidatos já podem conferir se tiveram as suas solicitações aprovadas ou não pela Unemat por meio do Portal do Candidato.

De acordo com o cronograma, os interessados poderão interpor recursos até as 23h59 desta quarta-feira, dia 19 de abril, na página do Vestibular 2023/2. Após a análise dos recursos, a Unemat deve liberar o resultado dos recursos no dia 25 de abril, próxima terça-feira.

Conforme definido no edital, somente os estudantes que podem comprovar ser membros de famílias de baixa renda puderam solicitar o benefício da isenção. Os candidatos cujos pedidos forem indeferidos deverão pagar a taxa de inscrição, caso queiram participar do processo seletivo.

Inscrições abertas

O período de inscrição do Vestibular 2023/2 da Unemat está aberto. Após divulgar prorrogação do prazo, a Unemat receberá as inscrições pagas até as 23h59 do dia 1º de maio de 2023. Inicialmente, as inscrições seriam recebidas até o dia 23 de abril.

De acordo com as orientações do edital, as inscrições devem ser feitas exclusivamente por meio do preenchimento de formulário eletrônico, disponível no Portal do Candidato. Os candidatos não isentos deverão efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 100,00 até o dia 2 de maio para efetivar o cadastro.

No momento da inscrição, o estudante deverá indicar qual o idioma para a prova de língua estrangeira de sua preferência, Espanhol ou Inglês. Além disso, o estudante deve escolher o município onde deseja fazer as provas do Vestibular 2023/2.

Vestibular 2023/2

De acordo com o edital, a aplicação das provas do Vestibular Unemat 2023/2 está prevista para o dia 4 de junho (domingo), com duração de 5 horas. A Unemat aplicará o exame no período da manhã, das 8h às 13h.

A seleção contará com duas fases aplicadas em apenas uma etapa. A 1ª fase consiste na aplicação de quatro provas objetivas sobre Ciências da Natureza e suas tecnologias, Matemática e suas tecnologias, Ciências Humanas e suas tecnologias, e Linguagens, Códigos e suas tecnologias. Já a 2ª fase conta com uma prova discursiva de redação em Língua Portuguesa.

Conforme o cronograma, os candidatos com inscrições homologadas poderão consultar os locais de prova a partir do dia 17 de maio, por meio do site da Unemat.

Haverá locais de prova serão nos seguintes municípios: Alta Floresta, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Cáceres, Colíder, Cuiabá, Diamantino, Juara, Nova Mutum, Nova Xavantina, Pontes e Lacerda, Rondonópolis, Sinop e Tangará da Serra.

Relação de obras literárias



“Arena conta Zumbi”, de Gianfrancesco Guarnieri e Augusto Boal.

“Dona”, de Luciene Carvalho.

“Estórias abensonhadas”, de Mia Couto.

“Memórias de um sargento de milícias”, de Manuel Antonio de Almeida.

“Memórias póstumas de Brás Cubas“, de Machado de Assis.

Vagas e resultados

A oferta total da Unemat é de 2.390 vagas para cursos de graduação de diversas áreas. O edital indica ainda que as oportunidades estão distribuídas em 11 municípios de Mato Grosso. Haverá reserva de vagas conforme estabelecido pelas ações afirmativas da universidade.

As vagas são para os seguintes cursos: Administração; Agronomia; Ciência da Computação; Ciências Biológicas; Ciências Contábeis; Ciências Econômicas; Direito; Educação Física; Enfermagem; Engenharia Civil; Engenharia de Alimentos; Engenharia de Produção Agroindustrial; Engenharia Elétrica; Engenharia Florestal; Geografia; História; Jornalismo; Letras; Matemática; Medicina; Pedagogia; Sistemas de Informação; Turismo e Zootecnia.

O resultado final, com a lista de convocados para as matrículas em 1ª chamada, será publicado no dia 17 de julho. Na mesma data a Unemat divulgará orientações para as matrículas.

