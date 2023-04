Resultado UFC 287: Pereira vs. Adesanya 2

O MMA Fighting terá os resultados do UFC 287 para o evento Pereira x Adesanya 2, blogs ao vivo para todas as lutas do card principal e muito mais na Miami-Dade Arena em Miami, Flórida, no sábado à noite.

Na luta principal, o campeão dos médios do UFC, Alex Pereira, enfrentará o ex-campeão do UFC Israel Adesanya em uma revanche. Pereira derrotou Adesanya por nocaute técnico no quinto round no UFC 281 em novembro passado.

Gilbert Burns enfrentará Jorge Masvidal na luta dos meio-médios no co-evento principal. Burns venceu três de suas últimas cinco lutas, enquanto Masvidal perdeu três lutas consecutivas.

Confira os resultados do UFC 287 abaixo.

Cartão Principal (ESPN + PPV às 22:00 ET)

Alexandre Pereira vs. Israel Adesanya

Gilbert Burns x Jorge Masvidal

Rob Font x Adrian Yanez

Kevin Holland x Santiago Ponzinibbio

Raúl Rosas Jr. vs. Christian Rodrigues

Card Preliminar (ESPN/ ESPN+ às 20:00 ET)

Kelvin Gastelum vs. Chris Curtis

Michelle Waterson-Gomez vs. Luana Pinheiro

Gerald Meerschaert vs. Joe Pifer

Cynthia Calvillo x Lupita Godinez

Preliminares Antecipadas (ESPN+ vive agora)

Ignacio Bahamondes vs. trey ogden

Steve Garcia x Shayilan Nuerdanbieke

Jaqueline Amorim vs. Sam Hughes

Observação: Karl Williams x Chase Sherman – luta cancelada