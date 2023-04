Resultados da pesagem do Bellator 294: DeAnna Bennett perde a luta pelo título dos moscas, outra lutadora pesando mais de 6 libras

DeAnna Bennett escolheu o pior momento possível para perder peso.

A aspirante a desafiante ao cinturão peso mosca chegou com 1,2 quilo acima do limite para sua luta principal do Bellator 294 contra a campeã Liz Carmouche. Os dirigentes do Bellator anunciaram que Carmouche ainda está colocando seu título em jogo, com o cinturão ficando vago caso ela perca na noite de sexta-feira.

⚖️ @DeAnnaDBennett pesava esta manhã com 126,2 libras e oficialmente perdeu o peso para sua luta contra @iamgirlrilla pelo Campeonato Mundial Peso Mosca do Bellator. Carmouche optou por manter seu título em jogo na luta de amanhã, o que significa que se ela perder o… pic.twitter.com/gkzZyNldvI — Bellator MMA (@BellatorMMA) 20 de abril de 2023

Esta é a segunda vez que Carmouche e Bennett se enfrentam e a segunda vez que Bennett perde peso para esta luta. Os dois lutaram anteriormente no Bellator 246 em setembro de 2020, com Bennett perdendo peso para aquela luta sem título por 5,7 libras. Carmouche derrotou Bennett por finalização no terceiro round.

Bennett apareceu duas vezes durante a janela oficial de pesagem, primeiro registrando 127,2 libras e depois 127 em uma segunda tentativa posterior. Ela teve até as 10h, horário de Honolulu, para fazer uma terceira tentativa antes do início das pesagens cerimoniais, mas foi mais uma vez com 126,2 libras.

Assista ao vídeo da pesagem cerimonial acima.

Historicamente, Bennett tem lutado com a balança, tendo registrado várias perdas de peso no Bellator e no Invicta FC competindo no peso mosca e no peso palha.

A falha de Bennett não foi nem a mais flagrante do dia, já que Cris Lencioni pesou 152,4 libras para uma luta no pena, 6,4 libras acima do limite (incluindo o limite de uma libra para lutas sem título). O oponente de Lencioni, Blake Smith, também ficou um pouco pesado com 146,4 libras.

Veja abaixo os resultados oficiais da pesagem do Bellator 294:

Card principal (22:00 ET no Showtime)

Liz Carmouche (125) vs. DeAnna Bennett (126,2)*

Tim Johnson (262) vs. Said Sowma (239,2)

Arlene Blencowe (146) vs. Sara McMann (145,6)

Danny Sabatello (135,6) vs. Marcos Breno (136)

Levan Chokheli (169,6) vs. Miguel Lombardo (170.8)

Card Preliminar (19:00 ET no MMA Fighting)

Killys Mota (156) vs. Ken Cross (155,2)

Tyrell Fortune (259,6) vs. Sergey Bilostenniy (240)

Cris Lencioni (152,4)** vs. Blake Smith (146,4)**

Anthony Adams (185,6) vs. Sharaf Davlatmurodov (185.4)

*Bennett perdeu peso na luta pelo cinturão dos moscas contra Liz Carmouche. A luta seguirá no peso casado, com apenas Carmouche apta a deixar o cage com o cinturão. Se Carmouche perder, o título ficará vago

** peso perdido