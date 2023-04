Resultados da pesagem do UFC Kansas City: Max Holloway, Arnold Allen no ponto para o evento principal dos penas, um lutador falha

Max Holloway e Arnold Allen podem dar um passo mais perto de uma chance pelo título do UFC no sábado.

Os pesos penas mais bem classificados – Holloway é o número 2 no MMA Fighting Global Rankings, Allen está empatado no 5º lugar – atingiram o peso com sucesso na sexta-feira na pesagem oficial do UFC Kansas City, que acontece sábado no T- Mobile Center em Kansas City, Mo. Holloway e Allen se enfrentam na luta principal.

Ambos os lutadores registraram um peso oficial de 146 libras, utilizando o limite de uma libra para lutas sem título. Esta é a 25ª vez que Holloway atinge a marca dos penas, colocando-o empatado com Darren Elkins pelo maior número de participações nos penas da história do UFC.

Allen busca sua 11ª vitória consecutiva no UFC e possivelmente sua primeira oportunidade de campeonato.

A pesagem de sexta-feira viu uma lutadora perder peso, a peso-galo Joselyne Edwards. A panamenha veio com 0,5 quilo acima do limite e já perdeu peso em duas lutas seguidas. Edwards estava 1,5 libras a mais para uma luta com Ji Yeon Kim no UFC 277 em julho passado, uma luta que ela entrou como substituta com menos de três semanas de antecedência.

A luta de Edwards com Lucie Pudilova (136) seguirá em peso casado com Edwards perdendo 20 por cento de sua bolsa como penalidade.

Confira abaixo os resultados da pesagem do UFC Kansas City.

Card principal (20h30 ET na ESPN, ESPN+)

Max Holloway (146) vs. Arnold Allen (146)

Edson Barboza (146) vs. Billy Quarantillo (146)

Dustin Jacoby (206) vs. Azamat Murzakanov (205)

Tanner Boser (203) vs. Ion Cutelaba (206)

Pedro Munhoz (136) vs. Chris Gutierrez (136)

Clay Guida (154,5) vs. Rafael Garcia (155)

Preliminary Card (ESPN+ às 17h30 ET)

Bill Algeo (146) contra TJ Brown (146)

Brandon Royval (126) vs. Matheus Nicolau (126)

Zak Cummings (206) contra Ed Herman (206)

Gillian Robertson (116) vs. Piera Rodrigues (116)

Lando Vannata (156) vs. Daniel Zellhuber (156)

Bruna Brasil (116) vs. Denise Gomes (115)

Aaron Phillips (136) vs. Gaston Bolanos (136)

Joselyne Edwards (136,5)* vs. Lúcia Pudilova (136)

*Edwards perdeu peso. Sua luta com Lucie Pudilova continuará como um peso casado com Edwards perdendo 20 por cento de sua bolsa como pênalti.