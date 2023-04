Resultados da pesagem do UFC Vegas 72: dois lutadores falham na balança, um perde por 4 libras

A primeira viagem de Irina Alekseeva à balança como lutadora do UFC foi um desastre.

A debutante do octógono pesava 140 libras na pesagem oficial de sexta-feira para o UFC Vegas 72, quatro libras acima do limite (incluindo uma libra permitida para uma luta sem título) para sua luta no peso galo contra Stephanie Egger. Egger atingiu o peso de 135 libras com sucesso.

Alekseeva já havia competido no peso mosca e pena antes de assinar com o UFC. De acordo com o UFC, sua luta com Egger seguirá como um peso casado com Alekseeva perdendo 30 por cento de sua bolsa como penalidade.

A também debutante Hailey Cowan também não conseguiu atingir o limite do peso galo, pesando 137,5 libras (1,5 libras a mais) para sua luta contra Jamey-Lyn Horth (135,5). Cowan vs. Horth seguirá como um catchweight com Cowan perdendo 20 por cento de sua bolsa como penalidade.

Cowan teve um período tumultuado desde que ganhou um contrato com o UFC em Dana WhiteSérie Contender em agosto passado, com suas duas primeiras reservas sendo canceladas. Antes de uma luta com Ailin Perez no UFC Vegas 70 em fevereiro, Cowan foi forçado a desistir devido a uma doença e um cartão amarelo subsequente contra Tamires Vidal no UFC San Antonio em março foi cancelado quando Vidal desistiu devido a uma lesão.

A pesagem do evento principal ocorreu sem problemas, já que os contendores do peso galo Song Yadong e Ricky Simon – nº 12 e nº 14, respectivamente, no MMA Fighting Global Rankings – atingiram o peso com sucesso. Ambos chegaram a 136 libras, fazendo uso da permissão de uma libra para uma luta sem título. A luta deles é a manchete do card de sábado no UFC APEX em Las Vegas.

Confira abaixo os resultados da pesagem do UFC Vegas 72.

Cartão Principal (ESPN+ às 19:00 ET)

Song Yadong (136) vs. Ricky Simon (136)

Caio Borralho (185.5) vs. Michal Oleksiejczuk (185.5)

Rodolfo Vieira (186) vs. Cody Brundage (185,5)

Julian Erosa (145,5); Fernando Padilha (145,5)

Marcos Rogerio de Lima (262.5) vs. Waldo Cortes-Acosta (258)

Josh Quinlan (169) vs. Trey Waters (171)

Preliminares (ESPN+ às 16:30 ET)

Martin Buday (265) vs. Jake Collier (265,5)

Cody Durden (126) vs. Charles Johnson (125,5)

Stephanie Egger (135) vs. Irina Alekseeva (140)*

Journey Newson (138,5) vs. Marcus McGhee (140) – luta peso catch de 140 libras

Hailey Cowan (137,5)** vs. Jamey-Lyn Horth (135,5)

* Alekseeva perdeu o limite do peso galo. Sua luta com Stephanie Egger seguirá em peso casado com Alekseeva perdendo 30 por cento de sua bolsa como penalidade

** Cowan perdeu o limite do peso galo. Sua luta contra Jamey-Lyn Horth seguirá em um peso casado com Cowan perdendo 20 por cento de sua bolsa como penalidade