Resultados do Bellator 293: Daniel James derrota Marcelo Golm com nocaute no uppercut, Cat Zingano vence Leah McCourt

Daniel James não deixou que um começo lento estragasse seu primeiro evento principal do Bellator.

O contendor peso-pesado se livrou de dois rounds feios na luta principal do Bellator 293 e saiu no terceiro com um ataque explosivo que pegou completamente o adversário Marcelo Golm (10-4) desprevenido. Golm ficou surpreso com um uppercut de direita de James (15-6-1) que foi imediatamente seguido por um foguete de esquerda.

Outro uppercut se seguiu quando Golm se virou e isso foi mais do que suficiente para parar a luta.

Assista ao final explosivo aqui.

O tempo oficial da paralisação foi 0:26 da terceira rodada.

Depois, James pediu uma chance contra o campeão dos pesos pesados ​​do Bellator, Ryan Bader, que estava no Pechanga Resort Casino em Temecula, Califórnia.

“Bader está na multidão, Bader é quem eu quero”, disse James. “Bader é um cara legal, mas acho que Bader está lá. Bader vai ganhar muito dinheiro esta noite e eu ouvi Bader dizer que ele não lutou contra ninguém que fosse apenas digno, então eu queria dar a ele essa chance e espero ser digno de dar a ele a oportunidade ou eu ter o oportunidade com ele para se divertir.

Bader pareceu receptivo à sugestão, respondendo a James com um sinal de positivo da multidão.

No evento co-principal, Cat Zingano (14-4) venceu uma batalha de ida e volta com Leah McCourt (7-3) para ganhar uma decisão unânime e manter sua classificação no topo da divisão dos penas.

Zingano foi para sua luta cedo para conter a trocação de longo alcance de McCourt, mas McCourt estava mais do que pronta para o desafio, pois ela rapidamente se levantou após ser derrubada e lutou com Zingano contra a cerca. Uma cotovelada de Zingano deixou McCourt com um hematoma na bochecha no final de uma rodada inicial apertada.

McCourt abriu o segundo round recebendo um chute Zingano e imediatamente levando o ex-desafiante ao título do UFC para o tatame. Ela acumulou pontos com um pesado ground and pound, apenas para Zingano inverter as posições e eventualmente pegar as costas de McCourt.

Parecia ser uma luta de qualquer um na rodada final, que McCourt abriu com uma viagem. Zingano acabou invertendo a posição, forçando McCourt a trabalhar a luta de volta aos pés, onde ela marcou com um grande lançamento. O momento mais prejudicial da luta ocorreu nos momentos finais, quando Zingano acertou uma joelhada que abriu McCourt.

Após 15 minutos, as duas mulheres tiveram que suar na decisão, que Zingano venceu com placares de 29–28, 30–27 e 29–28.

“No momento, parece que é um cinturão vago na metade do tempo, então não sei realmente o que está acontecendo”, disse Zingano após a luta, quando questionada sobre o que viria a seguir após sua quarta vitória consecutiva. “Só vou seguir o plano do Bellator. Claro que quero ser o campeão, estou trabalhando nisso há um tempo. O que quer que pareça, vamos lá.

O ex-desafiante ao título dos médios do Bellator, John Salter (19-6), anunciou sua aposentadoria após uma vitória por decisão unânime sobre Aaron Jeffery (13-4). O lutador de 38 anos usou seu grappling superior para neutralizar Jeffery por três rounds, depois deixou as luvas no tatame após um discurso emocionado pós-luta.

“Esta é a minha última luta”, disse Salter. “Foi uma honra absoluta, fui muito abençoado e obrigado, Deus, por tudo.”

Também no card principal, Luke Trainer (7-1) surpreendeu o prospecto meio-pesado Sullivan Cauley (5-1) com um mata-leão liso no primeiro round, então passou a propor casamento com sucesso a sua namorada, e Archie Colgan ( 7-0) venceu Justin Montalvo (5-1) em um confronto de pesos leves invictos.

Veja os resultados completos do Bellator 293 abaixo.

Cartão principal

Daniel James def. Marcelo Golm por nocaute (socos) (R3, 0:26)

Cat Zingano def. Leah McCourt por decisão unânime (29-28, 30-27, 29-28)

John Salter derrotou. Aaron Jeffery por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27)

Archie Colgan derrotou. Justin Montalvo por TKO (golpes) (Round 1, 3:33)

Luke Trainer def. Sullivan Cauley por finalização (mata-leão) (R1, 2:58) | Assistir

Card Preliminar

Rakim Cleveland derrotou. Christian Edwards por finalização (guilhotina) (R3, 3:55)

Mike Hamel derrotou. Nick Browne por nocaute técnico (golpes) (R1, 0:42) | Assistir

Adam Piccolotti derrotou. Mandel Nallo por finalização (mata-leão) (R3, 4:26)

Sara Collins derrotou. Pam Sorenson por finalização (chave de braço) (R1, 2:43)

Jeff Creighton derrotou. Joey Davis por decisão dividida (29-28, 28-29, 29-28)

Lucas Brennan venceu. Josh San Diego por finalização (mata-leão) (R1, 2:14)

Vladímir Tokov derrotou. Lance Gibson Jr. por nocaute (soco) (R1, 1:02) | Assistir

Randi Field def. Ashley Cummins por decisão unânime (30-27, 29-28, 29-28)

Bryce Meredith derrotou. Brandon Carrillo por finalização (mata-leão) (R2, 3:11)

Mackenzie Stiller derrotou. Maria Henderson por finalização (chave de braço) (R1, 3:17) | Assistir