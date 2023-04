Resultados do Bellator 295: Patchy Mix vence Raufeon Stots, conquista cinturão interino e GP do peso-galo

Patchy Mix destruiu o campeão interino peso galo do Bellator Raufeon Stots para conquistar o cinturão e vencer o GP peso galo na luta principal do Bellator 295.

Mix pegou Stots com uma joelhada na marca de 1:20 do primeiro quadro para definir um unificador de título com o vencedor de uma reunião de junho entre o campeão Sergio Pettis e Patricio Pitbull.

“As pessoas pensam que sou apenas um cara de chão,” Mix disse depois. “Acabei de nocautear Raufeon Stots por 19-1 em um minuto com o joelho de trás. Venho trabalhando nisso há meses. Eu sabia que ele mergulhou e sabia que poderia pegá-lo.

Confira o acabamento explosivo abaixo.

A vitória de Mix sobre Stots encerrou uma sequência impressionante na chave do torneio peso-galo, quando ele derrotou o ex-campeão do RIZIN Kyoji Horiguchi e finalizou Magomed Magomedov. Por seus esforços, o nova-iorquino levou para casa um cheque de $ 1 milhão e deu as boas-vindas ao vencedor da luta pelo título em junho.

“Eu estarei lá”, disse ele. “Vou sentar ao lado da jaula. Não importa. É o número 1 contra o número 7 libra por libra, então quem sair por cima estará por cima.

Ilimanator vence e garante disputa de título

No evento co-principal, a ex-campeã peso mosca Ilima-Lei Macfarlane passou por Kana Watanabe por pouco para manter vivas suas esperanças de título. Ela desistia regularmente de quedas para o judoca Watanabe por 15 minutos, mas a falta de ataque de Watanabe e uma mão direita rígida apresentaram um argumento melhor para dois dos três juízes, que deram a ela a decisão de 29-28 sobre o juiz dissidente de Watanabe, 29-28 .

Resultados completos do Bellator 295:

Patchy Mix def. Raufeon Stots por nocaute (joelho) – Round 1, 1:20

Ilima-Lei Macfarlane derrotou. Kana Watanabe por decisão dividida (28-29, 29-28, 29-28)

Yancy Medeiros def. Charlie Leary por finalização (mata-leão) – Round 1, 4:39

Aaron Pico derrotou. James Gonzalez por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27)

Mads Burnell venceu. Justin Gonzales por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27)

Kai Kamaka III def. Adley Edwards derrotou. Veta Arteaga via UD (30-27, 30-27, 30-27)

Sumiko Inaba def. Veta Arteaga por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27)

Aalon Cruz def. Bobby King por decisão unânime (30-27, 29-28, 29-28)

Davion Franklin derrotou. Kasim Aras por decisão unânime (29-28, 29-28, 29-28)

Bruna Ellen def. Ilara Joanne por decisão unânime (29-28, 29-28, 29-28)

Masayuki Kikuiri def. Alexey Shurkevich por nocaute (soco) – Round 2, 4:33