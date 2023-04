Resultados do Bellator 295: Stots vs. Mix

O MMA Fighting tem 295 resultados do Bellator para o evento Stots vs. Mix e mais da ação de sábado na Arena Neal S. Blaisdell em Honolulu, Havaí.

No evento principal, o campeão interino dos galos do Bellator, Raufeon Stots, enfrenta Patchy Mix na final de cinco rounds e $ 1 milhão do GP dos galos do Bellator.

Ex-campeão peso mosca do Bellator, Ilima-Lei Macfarlane enfrenta Kana Watanabe no co-evento principal.

Obtenha os resultados do Bellator 295 abaixo.

Cartão principal

Patchy Mix def. Raufeon Stots por nocaute (joelho) – Round 1, 1:20

Ilima-Lei Macfarlane derrotou. Kana Watanabe por decisão dividida (28-29, 29-28, 29-28)

Yancy Medeiros def. Charlie Leary por finalização (mata-leão) – Round 1, 4:39

Aaron Pico derrotou. James Gonzalez por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27)

Card Preliminar

Mads Burnell venceu. Justin Gonzales por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27)

Kai Kamaka III def. Adley Edwards derrotou. Veta Arteaga via UD (30-27, 30-27, 30-27)

Sumiko Inaba def. Veta Arteaga por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27)

Aalon Cruz def. Bobby King por decisão unânime (30-27, 29-28, 29-28)

Davion Franklin derrotou. Kasim Aras por decisão unânime (29-28, 29-28, 29-28)

Bruna Ellen def. Ilara Joanne por decisão unânime (29-28, 29-28, 29-28)

Masayuki Kikuiri def. Alexey Shurkevich por nocaute (soco) – Round 2, 4:33