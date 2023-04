Resultados do BKFC 41: Eddie Alvarez vence Chad Mendes na decisão dividida em guerra louca; Mendes anuncia aposentadoria

Eddie Alvarez conquistou muito em sua carreira nos esportes de combate e agora pode adicionar uma vitória em uma luta sem luvas ao seu currículo.

“The Underground King” entrou em guerra com o também veterano do UFC Chad Mendes em uma batalha de ida e volta ao longo de cinco rodadas que viu os dois lutadores acertarem dois knockdowns. Quando acabou, os juízes retornaram uma decisão dividida com Alvarez obtendo um par de scorecards de 47-46 com o terceiro árbitro entregando um cartão de 47-46 para Mendes.

Isso ainda foi o suficiente para Alvarez conseguir a vitória em sua estreia no BKFC.

“É um prazer”, disse Alvarez. “Chad é um cachorro foda. Eu não esperava aquilo. O homem bate muito forte. Isso aqui é uma briga de cães. Estou convencido de que este será o melhor esporte do mundo. O BKFC veio para ficar.”

Em sua primeira luta sem luvas, Alvarez estava tentando medir seus tiros enquanto lançava um jab longo para empregar sua vantagem de alcance, mas Mendes rapidamente respondeu com alguns socos poderosos. Enquanto Mendes tinha um corte aberto sob o olho direito, ele acertou Alvarez com uma enorme mão direita que acertou o queixo do ex-campeão dos leves do UFC.

No início do segundo round, Mendes descarregou uma esquerda feia que derrubou Alvarez na tela para o primeiro knockdown da luta. Alvarez se levantou para a contagem obrigatória de oito enquanto procurava um novo reinício no centro do ringue.

Sempre que Alvarez avançava, Mendes era rápido em enfrentá-lo com uppercuts rígidos enquanto ele continuava tentando o nocaute a cada soco.

Alvarez finalmente se vingou com um chute curto que derrubou Mendes brevemente no chão, embora o veterano peso pena tenha se levantado quase de frustração por ter sido pego pelo soco. Enquanto ele continuava, Alvarez ainda estava avançando com seu jab enquanto Mendes estava abaixando a cabeça, explodindo para frente e lançando enormes ganchos.

Com a luta chegando ao quinto e último assalto, Alvarez estava começando a usar os danos no rosto com sangue escorrendo de um corte no olho e também jorrando do nariz. Com a luta potencialmente se esgotando, Alvarez abriu com uma rajada de socos que dominou Mendes quando ele caiu na lona.

Mendes demorou um pouco para se levantar, mas assim que a luta recomeçou, ele lançou uma combinação esquerda-direita que balançou Alvarez quando ele se sentou por uma fração de segundo, que o árbitro determinou como um knockdown para igualar o placar entre Os lutadores.

Uma batalha ao longo dos cinco rounds, Mendes deu os parabéns a Alvarez antes de anunciar que a noite de sábado seria a última luta de sua carreira.

“Eddie é uma besta assustadora. Tiro o chapéu para Eddie”, disse Mendes. “Eu só queria agradecer a todos os fãs. Vou pendurá-los oficialmente esta noite. Obrigado por todas as memórias incríveis.”

Mendes se aposenta após uma carreira memorável no UFC e no WEC antes de retornar para duas lutas sem luvas que terminam com sua guerra contra Alvarez no BKFC 41.