Resultados do BKFC 41: Perry x Rockhold

O MMA Fighting tem resultados BKFC 41 para o cartão de luta Perry vs. Rockhold, blogs ao vivo das duas lutas principais e mais do 1stBank Center em Bloomfield, Colorado, na noite de sábado.

Na luta principal, Mike Perry recebe o ex-campeão do UFC Luke Rockhold no ringue do BKFC em uma disputa dos meio-pesados.

O ex-campeão do UFC e Bellator Eddie Alvarez também fará sua estreia no BKFC no co-evento principal contra o ex-lutador do UFC Chad Mendes.

Confira abaixo os resultados do BKFC 41.

Cartão Principal (FITETV Vive agora)

Luke Rockhold x Mike Perry

Chad Mendes x Eddie Alvarez

Christine Ferea x Bec Rawlings

Josh Copeland x Ben Rothwell

Cris Camozzi vs. Daniel Spohn

Brandon Girtz x Christian Torres

Jesse Stalder x Roderick Stewart

BJ Lawrence x Wayna Reid

James Brown derrotou. Mike Alvarado por TKO – 5:00, R2

Khortni Kamyron x Gabrielle Roman é declarado empate majoritário (48-46, 47-47, 47-47)

Card Preliminar

Marcus Edwards derrotou. Jay Jackson por nocaute – Round 1, 2:00

Dillon Winemiller venceu. Matthew Maestas por nocaute – 1ª rodada, 0:07 | assistir terminar

Mitch Seybold derrotou. Jack Willoughby por TKO – Round 1, 1:23