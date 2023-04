Resultados do Gamebred Boxing 4: Jones Jr. vs. Pettis

MMA Fighting tem Gamebred Boxing 4 resultados do cartão de luta Jones Jr. vs Pettis na noite de sábado do Fórum Fiserv em Milwaukee, Wisconsin.

O ex-campeão dos leves do UFC, Anthony Pettis, enfrenta a lenda do pugilismo em Roy Jones Jr. em uma luta de boxe no evento principal da noite.

Os ex-campeões do UFC Vitor Belfort e José Aldo também completaram o card principal em lutas de boxe contra os também veteranos do UFC Ronaldo Souza e Jeremy Stephens.

Confira abaixo os resultados do Gamebred Boxing 4.

Card principal (PPV.com às 21:00 ET)

Roy Jones Jr. x Anthony Pettis (blog ao vivo)

Vitor Belfort x Ronaldo Souza

José Aldo x Jeremy Stephens

Luis Feliciano x Clarence Booth

Devin Cushing x Damian David Marciano

Pearl Gonzalez x Gina Mazany

Dillon Cleckler x Josh Burns

Andy Nguyen vs. Bi Nguyen

Card Preliminar (Assista abaixo AO VIVO agora)

Joe Riggs x Markus Perez

Mandeep Jangra vs. Ryan Reber

Javier Zamarron vs. Roberto Armas

Cade Howell x Christopher Wingate

Danielle Cohen x Danielle Wynn