Resultados do UFC Kansas City: Holloway x Allen

O MMA Fighting tem os resultados do UFC Kansas City para o card de luta de Holloway x Allen no sábado à noite, um blog ao vivo do evento principal e mais do T-Mobile Center em Kansas City, Mo.

O ex-campeão dos penas do UFC, Max Holloway, enfrenta o crescente Arnold Allen no evento principal. Holloway retorna após sua segunda tentativa fracassada de reconquistar o título do campeão Alexander Volkanovski, enquanto Allen enfrenta sua oposição mais notável após 10 vitórias consecutivas no UFC.

No co-main event, o peso pena Edson Barboza encara Billy Quarantillo.

Confira abaixo os resultados do UFC Kansas City.

Card principal (20h30 ET na ESPN, ESPN+)

Max Holloway contra Arnold Allen

Edson Barboza x Billy Quarantillo

Dustin Jacoby x Azamat Murzakanov

Tanner Boser vs. Ion Cutelaba

Pedro Munhoz vs. Chris Gutierrez

Clay Guida vs. Rafa Garcia

Preliminary Card (ESPN+ às 17h30 ET)

Bill Algeo contra TJ Brown

Brandon Royval vs. Matheus Nicolau

Zak Cummings x Ed Herman

Gillian Robertson vs. Piera Rodriguez

Lando Vannata vs. Daniel Zellhuber

Bruna Brasil vs. Denise Gomes

Aaron Phillips x Gaston Bolanos

Joselyne Edwards vs. Lúcia Pudilova