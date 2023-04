Resultados do UFC Vegas 71: Pavlovich x Blaydes

O MMA Fighting tem os resultados do UFC Vegas 71 para o card de Pavlovich x Blaydes, um blog ao vivo para o evento principal e mais do UFC Apex em Las Vegas no sábado à noite.

No evento principal, Sergei Pavlovich e Curtis Blaydes se enfrentarão em uma disputa crucial entre os pesos pesados. Pavlovich venceu cinco lutas consecutivas, enquanto Blaydes venceu quatro de suas últimas cinco lutas.

Os pesos médios Brad Tavares e Bruno Silva farão a luta co-principal.

Confira abaixo os resultados do UFC Vegas 71.

Cartão Principal (ESPN+ às 19:00 ET)

Sergei Pavlovich vs. Curtis Blaydes

Brad Tavares x Bruno Silva

Bobby Green contra Jared Gordon

Iasmin Lucido vs. Brogan Walker

Jeremias Wells x Matthew Semelsberger

Preliminares (ESPN+ às 16:00 ET)

Ricky Glenn x Christos Giagos

Rani Yahya vs. montel jackson

Karol Rosa x Norma Dumont

Mohamed Usman vs. Júnior Tafa

Francis Marshall contra William Gomis

Brady Hiestand x Batgerel Danaa