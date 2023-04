Resultados do UFC Vegas 72: Song vs. Simon

O MMA Fighting tem os resultados do UFC Vegas 72 para o evento Song vs. Simon do UFC Apex em Las Vegas na noite de sábado.

No evento principal, Song Yadong e Ricky Simon se enfrentarão em uma disputa de peso galo. Song venceu três de suas últimas cinco lutas, enquanto Simon venceu cinco lutas consecutivas.

Os médios Caio Borralho e Michal Oleksiejczuk se enfrentarão no co-main event.

Confira abaixo os resultados do UFC Vegas 72.

Cartão Principal (ESPN+ às 19:00 ET)

Song Yadong vs. Ricky Simon

Caio Borralho vs. Michal Oleksiejczuk

Rodolfo Vieira x Cody Brundage

Julian Erosa x Julian Erosa Fernando Padilha

Marcos Rogerio de Lima vs. Waldo Cortes-Acosta

Josh Quinlan x Trey Waters

Preliminares (ESPN+ vive agora)

Martin Buday vs. Jake Collier

Cody Durden x Charles Johnson

Stephanie Egger x Irina Alekseeva

Journey Newson x Marcus McGhee

Jamey-Lyn Horth derrotou. Hailey Cowan por decisão unânime (29-28 x3)