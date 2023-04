Resultados JMX vs. Bell: Misfits Boxing 6

MMA Fighting tem resultados JMX vs. Bell para o evento Misfits Boxing 6 no XULA Convocation Center em New Orleans na noite de sexta-feira.

No evento principal, o popular YouTuber JMX enfrenta o antigo running back da NFL All-Pro, Le’Veon Bell, em uma disputa de quatro rodadas. JMX está fazendo sua estreia no boxe profissional. Bell perdeu na decisão unânime para o ex-lutador do UFC Uriah Hall em sua única luta profissional.

O veterano do UFC e Bellator Chris Avila enfrenta a personalidade da internet Paul Bamba no evento co-principal.

O evento é transmitido ao vivo no DAZN a partir das 20:00 ET.

Confira os resultados de JMX x Bell abaixo.

Cartão Principal (DAZN vive agora)

JMX x Le’Veon Bell

Chris Ávila x Paul Bamba

Walid Sharks contra Ayye Pap

Tio Pizza vs. YuddyGangTV

Malcom Minikon contra Jake, o Viking

Kimbo Fatia Jr. contra JO Rose

Alaena Vampira derrotou. Fangs via paralisação no segundo round

Stevie Knight derrotou. Chase DeMoor por desqualificação