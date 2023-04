Resultados PFL 1: Loughnane x Moraes

O MMA Fighting tem resultados PFL 1 para o card Loughnane x Moraes do The Theatre at Virgin Hotels em Las Vegas na noite de sábado.

Na luta principal, Brendan Loughnane encara Marlon Moraes no peso-pena. Loughnane venceu o torneio peso-pena do PFL no ano passado.

Rob Wilkinson, que venceu o torneio meio-pesado do PFL no ano passado, enfrenta Thiago Santos, que faz sua estreia no PFL, no co-main event.

Confira abaixo os resultados do PFL 1.

Cartão principal (ESPN/ESPN+ às 21:00 ET)

Brendan Loughnane x Marlon Moraes

Rob Wilkinson x Thiago Santos

Krzysztof Jotko x Will Fleury

Movlid Khaybulaev vs. Movlid Khaybulaev Ryoji Kudo

Chris Wade x Bubba Jenkins

Preliminary Card (ESPN+ ao vivo agora)

Martin Hamlet vs. Mohammad Fakhreddine

Josh Silveira x Sam Kei

Alexandre Flores vs. Daniel Torres

Gabriel Braga vs. Jesus Pinheiro*

Ty Flores def. Delan Monte por decisão unânime (29-28, 29-28, 29-27)

Casamento Impa def. Cory Hendricks por decisão unânime (30-27, 29-28, 29-28)

*Jo Sungbin foi forçado a desistir de sua luta contra Jesus Pinedo por não ter autorização médica para competir. Suplente Gabriel Braga entra para lutar contra Pinedo