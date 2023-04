Resultados PFL 2: Larissa Pacheco supera ex-campeã do Bellator Julia Budd

Em sua primeira aparição no PFL em 2023, a campeã peso leve de 2022 Larissa Pacheco colocou mais uma campeã em seu currículo de vitórias, superando a ex-campeã dos penas do Bellator Julia Budd por 30-27, 29-28 e 30-27.

A atração principal do PFL 2 foi disputada no peso pena, onde Pacheco conquistou o terceiro lugar na classificação por pontos da temporada regular, atrás de Marina Mokhnatkina e Amber Leibrock, que terminaram no card preliminar do show de sexta-feira no The Theatre at Virgin Hotels em Las Vegas .

Budd fez seu melhor trabalho no segundo e terceiro rounds, marcando Pacheco com a mão direita no início do segundo e igualando os socos do brasileiro no final da luta. O ex-campeão esperava somar pontos com quedas. Em vez disso, Pacheco inverteu as posições em várias ocasiões, principalmente nos últimos momentos da luta, onde uma rajada de ground and pound impressionou os juízes.

A estatura menor de Pacheco não a favoreceu em águas profundas. Ainda assim, ela foi a grappler superior e ameaçou finalizações no primeiro e terceiro round, chegando perto com um armlock após escapar do controle das costas de Budd. Foi sua primeira vitória desde que uma grande reviravolta da bicampeã do PFL Kayla Harrison a tornou a mulher a ser observada em 2023.

Budd está agora em 1-3 no PFL, onde assinou após a derrota do título para a rainha dos penas Cris Cyborg, sinalizando o fim de seu tempo no topo dessa divisão.

Cappelozza vinga a perda do alqueire

Matheus Scheffel estragou a apresentação de Bruno Cappelozza na 4ª temporada, então Cappelozza retribuiu o favor na 5ª temporada.

Cappelozza, o vencedor do torneio peso-pesado da 3ª temporada, engomou Scheffel com a mão direita antes de terminar o trabalho apenas 2:15 do primeiro round. A vitória lhe rendeu seis pontos e a liderança no peso-pesado, além de recolocá-lo com o pé direito após a derrota por decisão unânime para Scheffel, que marcou a revanche na sexta-feira.

Scheffel mostrou-se promissor no bolso com Cappelozza. Mas ao contrário de sua saída anterior, ele não conseguiu ficar fora de perigo para uma vitória por pontos, e Cappelozza fez uma declaração sobre suas chances no torneio da 5ª temporada.

Kolesnyk perturba Ladd

Aspen Ladd levou dois rounds e meio para fazer sua luta e, a essa altura, Olena Kolesnyk já estava à frente em dois placares.

Uma recuperação no meio do terceiro deixou a impressão de que Ladd havia endireitado o navio após duas rodadas de negações de quedas. Um juiz chegou a empatar por 28 a 28 aos 15 minutos. Os outros dois, no entanto, concederam a Kolesnyk a decisão de 29-28 para uma decisão majoritária para enviar Ladd de volta à prancheta após sua vitória de estreia sobre a ex-campeã do Bellator Julia Budd.

Kolesnyk, ostentando uma cabeça recém-raspada depois de perder peso por pouco, não foi reveladora em seu trabalho inicial contra Ladd. Mas ela geralmente era mais eficaz em pé, onde a maior parte da ação acontecia, exceto por um belo arremesso de arremesso e arremesso de quadril que colocou Ladd no tatame no segundo. Com sua perda de peso, ela conquistou o quarto lugar na classificação dos penas com dois pontos na temporada regular.

Walsh dá uma surra em Figueroa

Biaggio Ali Walsh tem a mão direita e gosta de usá-la.

O neto de Muhammad Ali conquistou sua terceira vitória como amador, parando a queda de Isaiah Figueroa e acertando-o com a mão direita. Dois figurões claramente machucaram Figueroa, e um terceiro levou o árbitro Mark Smith a salvar o novato de mais punições.

Posteriormente, Walsh admitiu seu nervosismo ao abrir o card principal. Mas o plano de desenvolvimento do PFL para ele está, por enquanto, seguindo o planejado.

Resultados PFL 2:

Larissa Pacheco def. Julia Budd por decisão unânime (30-27, 29-28, 30-27)

Bruno Cappelozza def. Matheus Scheffel via TKO (punches) – Round 1, 2:15

Olena Kolesnyk def. Aspen Ladd por decisão da maioria (28-28, 29-28, 29-28)

Biaggio Ali Walsh derrotou. Isaiah Figueroa por TKO (soco) – Round 1, 1:42

Rizvan Kuniev def. Renan Ferreira via unanimous decision (29-28, 29-28, 30-27)

Maurice Greene venceu. Marcelo Nunes por nocaute técnico (socos) – Round 2, 1:20

Danilo Marques def. Yorgan De Castro via unanimous decision (30-27, 30-27, 29-28)

Amber Leibrock venceu. Martina Jindrova por nocaute (chute na cabeça) – Round 1, 2:19

Evelyn Martins vs. Karolina Sobek por decisão unânime (29-28, 29-28, 29-28)

Marina Mokhnatkina derrotou. Yoko Higashi por TKO (ground and pound) – Round 2, 1:29