Resultados PFL 2: Pacheco x Budd

O MMA Fighting tem resultados PFL 2 para o card Pacheco x Budd no The Theatre at Virgin Hotels em Las Vegas, Nevada, na noite de sexta-feira.

Na luta principal, a ex-campeã do PFL Larissa Pacheco enfrentará Julia Budd no peso pena. Pacheco vem de seis vitórias consecutivas, enquanto Budd vem de duas derrotas seguidas.

Bruno Cappelozza e Matheus Scheffel farão a luta dos pesados ​​no co-evento principal. Scheffel derrotou Cappelozza por decisão unânime no PFL 5 em junho passado.

Confira abaixo os resultados do PFL 2.

Cartão principal (ESPN+/ESPN2, 22:00 ET)

Larissa Pacheco vs. Julia Budd

Bruno Cappelozza vs. Mateus Scheffel

Olena Kolesnyk vs. Aspen Ladd

Biaggio Ali Walsh vs. Isaías Figueroa

Preliminares (ESPN+ LIVE agora)

Renan Ferreira vs. Rizvan Kuniev

Marcelo Nunes x Maurice Greene

Danilo Marques vs. yorgan de castro

Martina Jindrova x Amber Leibrock

Evelyn Martins vs. Karolina Sobek por decisão unânime (29-28, 29-28, 29-28)

Marina Mokhnatkina derrotou. Yoko Higashi por TKO (ground and pound) – Round 2, 1:29