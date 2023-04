Resultados PFL 3: Aubin-Mercier x Burgos

O MMA Fighting tem resultados PFL 3 para o card da luta Aubin-Mercier x Burgos no The Theatre at Virgin Hotels em Las Vegas na noite de sexta-feira.

Na luta principal, o campeão dos leves de 2022, Olivier Aubin-Mercier, enfrenta o recente peso-pena do UFC, Shane Burgos. Aubin-Mercier venceu seis lutas consecutivas, enquanto Burgos faz sua estreia na liga com vitórias em suas duas últimas aparições no octógono.

O campeão dos meio-médios de 2022, Sadibou Sy, competiu no final da noite enquanto lutava contra o ex-titular do Brave CF, Jarrah Hussein Al-Silawi.

Em uma peculiaridade de programação, o card principal da ESPN de cinco lutas encabeçado por Aubin-Mercier e Shane Burgos acontecerá no início da noite, com Sy e Al-Silawi fechando a parte ESPN + de sete lutas do card depois.

Confira abaixo os resultados do PFL 3.

Cartão principal (ESPN/ESPN+, 19:00 ET)

Olivier Aubin-Mercier x Shane Burgos

Clay Collard contra Yamato Nishikawa

Denis Goltsov vs. Cezar Ferreira

Carlos Leal vs. David Zawada

Magomed Umalatov vs. Dilano Taylor

Pós-liminares (ESPN+, 21h30 ET)

Sadibou Sy vs. Jarrah Al Silawi

Magomed Magomedkerimov vs. Ben Egli

Raush Manfio x Alexander Martinez

Shane Mitchell x Nayib Lopez

Bruno Miranda vs. Ahmed Amir

Zach Juusola x Brandon Jenkins

Natan Schulte vs. Stevie Ray