Resultados PFL 3: Olivier Aubin-Mercier elimina Shane Burgos

O campeão dos leves do PFL em 2022, Olivier Aubin-Mercier, eliminou a aquisição de alto nível Shane Burgos, ganhando pontuações unânimes de 30-37 com domínio de trocação e grappling na abertura da 5ª temporada.

Lutando em sua categoria habitual de penas, Burgos foi derrotado nos primeiros rounds e depois desistiu da posição quando Aubin-Mercier chegou às suas costas e resistiu. Burgos teve apenas 30 segundos para uma última corrida, e sua enxurrada de socos não foi suficiente para superar o déficit na atração principal do card na sexta-feira no The Theatre at Virgin Hotels em Las Vegas.

Aubin-Mercier somou três pontos no total da temporada regular, enquanto Burgos sofreu um revés decepcionante em uma luta que deveria anunciar sua presença como uma ameaça ao título. Burgos teve tempo de endireitar o barco, mas Aubin-Mercier fez questão de começar na direção errada.

Collard tritura Nishikawa

Clay Collard estava em sua forma típica na abertura da 5ª temporada, mas ele pode não ter negociado com a resistência de Yamato Nishikawa. O lutador japonês deu dezenas de tiros no corpo e chutes nas pernas e voltou com o último para deixá-lo prejudicado no Round 3. A vitória de Collard nunca foi questionada, já que seu trabalho no andar de cima causou o maior impacto ao longo de 15 minutos. Ele ainda ganhou cada dólar que ganhou na gaiola, entregando outra vitória corajosa para ganhar três pontos em seu total de temporada regular.

Leal não pode falhar contra Zawada

O meio-médio Carlos Leal conseguiu seis pontos fáceis com uma rajada de socos para parar David Zawada no primeiro. Um overhand de direita deixou Zawada muito atordoado, e quatro socos subsequentes acertaram seu alvo, deixando-o na tela na marca de 2:25 do quadro de abertura.

Goltsov irmãos mais velhos Ferreira

Carreira meio-pesado Cezar Ferreira intensificou em curto prazo para enfrentar veterinário peso-pesado Denis Goltsov, e saiu pela culatra massivamente. Goltsov depositou o brasileiro vencedor do TUF na lona e soltou no ground and pound para o nocaute na marca de 2:07 do primeiro round.

Umalatov estende invencibilidade contra Taylor

Magomed Umalatov está agora com 13-0 depois de parar Dilano Taylor com uma combinação viciosa para o nocaute apenas 91 segundos após o início do PFL 3.

Resultados completos do PFL 3:

Olivier Aubin-Mercier derrotou. Shane Burgos por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27)

Clay Collard def. Yamato Nishikawa por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27)

Denis Goltsov derrotou. Cezar Ferreira por nocaute (ground and pound) – Round 1, 2:07

Carlos Leal def. David Zawada por nocaute técnico (socos) – Round 1, 2:25

Magomed Umalatov def. Dilano Taylor por nocaute (socos) – Round 1, 1:31

Sadibou Sy def. Jarrah Al Silawi por nocaute técnico (chute no corpo, socos) – Round 2, 1:14

Magomed Magomedkerimov def. Ben Egli por nocaute técnico (chute na cabeça) – Round 1, 1:30

Raush Manfio def. Alexander Martinez por decisão unânime (29-28, 29-28, 30-27)

Nayib Lopez derrotou. Shane Mitchell por decisão unânime (29-27, 29-27, 29-27)

Bruno Miranda def. Ahmed Amir por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27)

Zach Juusola def. Brandon Jenkins por decisão unânime (29-28, 29-28, 29-27)

Natan Schulte def. Stevie Ray por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27)