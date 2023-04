Resumo da Arte Românica: Uma Breve História

Arte românica: um resumo completo para ENEM e vestibulares

O termo “arte românica” é utilizado para definir um estilo artístico que esteve em vigor durante a Alta Idade Média.

Esse tema pode ser cobrado por questões de história da arte dentro das principais provas do país, os vestibulares e a prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

Dessa forma, para que você consiga se preparar de forma adequada, o artigo de hoje separou um resumo completo sobre a arte românica. Vamos conferir!

O que foi a arte românica?

Como mencionamos, a arte românica foi um estilo artístico que esteve em vigor durante a primeira fase da Idade Média, conhecida como Alta Idade Média. Mais especificamente, esse estilo vigorou entre os séculos XI e XIII. O termo “românico” foi utilizado em referência às influências que o Império Romano exercia na sociedade medieval.

O estilo românico causou o maior impacto na arquitetura, através da construção de diversas igrejas no continente europeu. As estruturas horizontais do estilo faziam com que as construções não fossem altas, mas com aspecto sólido.

A arquitetura da arte românica

Dentre as principais características da arte românica na arquitetura medieval, podemos citar: a horizontalidade, o uso de abóbodas, as paredes grossas, o uso de poucos adornos, a construção em formato de cruz e o uso de pedras nas construções. Pode-se dizer que, durante esse período, ocorreu a construção de muitas igrejas, mosteiros e conventos, devido à consolidação do poder da igreja católica na Europa.

As estruturas mais horizontais do estilo românico faziam com que as construções não fossem tão altas. Já as abóbodas, por sua vez, poderiam ser realizadas em estilo de berço, uma estrutura de semicírculo, ou em estilo de arestas, com o apoio de pilares para fortalecer a estrutura.

Devemos destacar que as estruturas da época foram denominadas de “casas de Deus”, em uma referência à grandiosidade e à solidez das construções.

Arte Românica: pintura

De maneira geral, as pinturas da arte românica eram utilizadas para decorar as catedrais, principalmente através da retratação de temas bíblicos nas obras. Em relação às técnicas, os artistas românicos utilizavam o afresco para realizar as pinturas, com cores fortes e vivas. Dentre as principais características do período, podemos citar a deformação e o colorismo.

As pinturas eram usadas como forma de alfabetização religiosa, uma vez que, durante a Alta Idade Média, saber ler e escrever era algo destinado apenas à uma pequena parcela da sociedade e nem todos os fiéis tinham acesso aos conhecimentos bíblicos.

Arte Românica: escultura



Com o mesmo objetivo que as pinturas, as esculturas também eram utilizadas para adornar os locais sagrados e religiosos. A maioria das obras apresentavam características anti-naturalistas, com imagens entalhadas e relevos em fachadas. Contudo, podemos dizer que durante a última fase da arte românica, os artistas passaram a usar um estilo mais realista em suas obras.

Arte românica: principais exemplos

Um exemplo de construção que faz uso do estilo da arte românica é a Catedral de Santiago de Compostela, localizada na cidade de Santiago de Compostela, na Espanha. Ela é uma das mais importantes construções românicas, tendo sido construída no século XI e XII.

Essa catedral apresenta uma arquitetura grandiosa, com paredes de pedra e estrutura em formato de cruz. Atualmente, ela é considerada é um Patrimônio Mundial da UNESCO.

Outro exemplo importante de uso da arte românica é a Abadia francesa de Cluny, uma das mais importantes instituições religiosas da Idade Média por diversos motivos. A abadia foi fundada em 910 e se tornou um importante centro de difusão da arte românica na Europa.

Além desses dois exemplos, podemos citar também a Basílica de San Zeno, em Verona, na Itália e a Catedral de Pisa, também na Itália.