Resumo das Atualidades Agrícolas no Brasil: O Agronegócio.

O agronegócio no Brasil: um resumo completo para ENEM e vestibulares

O agronegócio brasileiro ganhou destaque enquanto atividade econômica a partir da segunda metade do século XX. Depois disso, a atividade se expandiu fortemente no país e continua extremamente importante até os dias de hoje.

Esse tópico é extremamente cobrado em questões de geografia e de atualidades dentro das principais provas do país, como os vestibulares, os concursos e a prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

Dessa forma, para te ajudar, o artigo de hoje trouxe um resumo completo sobre o agronegócio no Brasil. Vamos conferir!

O que é o agronegócio no Brasil?

O agronegócio, também conhecido como agrobusiness, é o termo usado para definir as atividades agrícolas e pecuárias que envolvem as cadeias produtivas.

No Brasil, o agronegócio é um setor fundamental para a economia, sendo considerado um dos principais responsáveis pela riqueza do país. A atividade é responsável por uma grande parte do PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil e por gerar muitos empregos, contribuindo de forma fundamental para o desenvolvimento e andamento da economia brasileira.

Quando surgiu o agronegócio no Brasil?

O marco inicial do agronegócio no Brasil aconteceu no ano de 1962, quando ocorreu uma grande importação de gado, visando o aperfeiçoamento da raça Nelore, mesmo que existisse, na época, a proibição de importações provenientes da Índia.

No ano de 1972, dez anos após o início da consolidação do agronegócio brasileiro, a EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) foi criada. Essa instituição foi pensada para permitir o desenvolvimento da pesquisa sobre a agricultura e a pecuária no Brasil, visando a expansão das atividades e dos lucros do agronegócio, além do próprio desenvolvimento da atividade.

O agronegócio no Brasil nos dias de hoje

Nos dias de hoje, o agronegócio é considerado um dos principais segmentos da economia brasileira, o que lhe atribui grande importância dentro do cenário econômico do país. Para entendermos a sua importância, podemos pensar, por exemplo, na atuação da atividade no setor primário, em que se encontra a agropecuária, no setor secundário, em que estão as indústrias de transformação de matéria-prima, e no setor terciário, em que se encontram o transporte e a comercialização dos produtos que vêm do campo.

Além disso, não podemos deixar de mencionar também que o agronegócio é responsável por uma parcela muito importante das exportações brasileiras, sendo um dos principais setores da economia que contribui para a geração de divisas e o superávit da balança comercial. Além disso, o agronegócio é importante para a segurança alimentar do país, já que é responsável por produzir grande parte dos alimentos consumidos pela população do Brasil .

O agronegócio no Brasil engloba todas as atividades relacionadas à produção agropecuária, desde o plantio, a criação de animais, a colheita, até a transformação dos produtos em alimentos, roupas, cosméticos, combustíveis e outros bens de consumo. Nesse contexto, é válido mencionar que o agronegócio é responsável pelo superávit da balança comercial brasileira. Esse aspecto permite a recuperação econômica do país quando o mesmo passa por crises, como a crise de 2008, conhecida como crise imobiliária.

O setor de agronegócios no Brasil é um dos maiores do mundo. O governo brasileiro possui como meta, atualmente, expandir essa atividade em pelo menos 40% nos próximos anos.

Aspectos negativos do agronegócio no Brasil

Existem diversos críticos do agronegócio nos dias de hoje. Ambientalistas e ONGs são os principais críticos do agronegócio, afirmando a necessidade de se adotar práticas sustentáveis e responsáveis no setor agropecuário para minimizar os impactos negativos da atividade.

De forma geral, uma das principais críticas diz respeito ao impacto ambiental provocado pela atividade, especialmente o desmatamento e a degradação dos solos.