Retorno do Bolsa Família: O Que Sabemos Sobre o Pagamento na Sexta-Feira

Brilhante notícia para os beneficiários do Bolsa Família acaba de sair na matéria de hoje do Notícias Concursos: o Governo Federal retornou com os pagamentos de mais uma rodada do programa Bolsa Família. Assim como nos meses anteriores, os repasses do benefício devem acontecer nos 10 últimos dias úteis do mês. Abaixo, separamos uma lista com todos os pontos sobre o retorno do projeto social. Confira:

Sobre o público que vai receber

Quem pode receber o Bolsa Família?

Assim como no último mês de março, os pagamentos de abril do Bolsa Família são voltados para as pessoas que possuem conta ativa e atualizada no sistema do Cadúnico. Além disso, é necessário ter uma renda per capita de até R$ 218.

Não existe nenhum tipo de inscrição direta para entrada no sistema do Bolsa Família. O Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome seleciona os usuários automaticamente a partir dos dados que estão disponíveis no sistema do Cadúnico. Basta manter as informações atualizadas e aguardar pela seleção.

Como saber se fui selecionado?

Para saber se você está entre os selecionados, basta conferir as informações disponíveis na sua conta do sistema do app do Bolsa Família. Também é possível realizar a verificação através do app do Caixa Tem. O Ministério afirma ainda que envia uma carta de seleção para informar a entrada. O documento é enviado pelos Correios para o endereço listado no Cadúnico.

Todo mundo que recebeu em março, recebe em abril?

Não. Segundo informações do Ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, nem todo mundo que recebeu o Bolsa Família em março está confirmado em abril. Estima-se que neste intervalo de tempo cerca de 1,2 milhão de pessoas tenham perdido o direito de receber o saldo em questão.

Sobre os pagamentos do Bolsa Família

Como receber o dinheiro do Bolsa Família?

Os pagamentos do Bolsa Família são feitos diretamente na conta poupança social digital do Caixa Tem. Quem ainda não tem uma conta neste sistema, vai ganhar uma gratuitamente. Basta baixar o app e inserir os seus dados pessoais. Quem já usou o sistema em meses anteriores, pode seguir usando a mesma conta.

O cidadão pode movimentar o dinheiro do Bolsa Família através do próprio app do Caixa Tem. Pelo aplicativo, é possível pagar contas, transferir saldos para outros bancos e até gerar um código para saque. O usuário também pode optar pelo método tradicional e sacar a quantia com os cartões do Bolsa Família ou mesmo com o do antigo Auxílio Brasil.



Você também pode gostar:

Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, o valor de pagamentos do benefício varia de acordo com a situação de cada usuário. Em regra geral, cada integrante do programa gera um valor de R$ 142. De todo modo, o fato mesmo é que nenhuma família pode receber menos do que R$ 600 em abril.

Para este mês, o Governo Federal pretende continuar pagando o adicional de R$ 150 por filhos menores de seis anos de idade. O segundo bônus de R$ 50 por filhos com idade entre sete e 18 anos, e também as gestantes só devem começar a receber o adicional a partir de junho.

Abaixo, você pode conferir o calendário de pagamentos do Bolsa Família para este mês de abril.

Usuários com NIS final 1: 14 de abril (sexta-feira);

Usuários com NIS final 2: 17 de abril (segunda-feira);

Usuários com NIS final 3: 18 de abril (terça-feira);

Usuários com NIS final 4: 19 de abril (quarta-feira);

Usuários com NIS final 5: 20 de abril (quinta-feira);

Usuários com NIS final 6: 24 de abril (segunda-feira);

Usuários com NIS final 7: 25 de abril (terça-feira);

Usuários com NIS final 8: 26 de abril (quarta-feira);

Usuários com NIS final 9: 27 de abril (quinta-feira);

Usuários com NIS final 0: 28 de abril (sexta-feira).

Vale lembrar que cada cidadão tem um prazo de 120 dias, ou seja, quatro meses para movimentar o dinheiro do projeto.