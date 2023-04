Reveladas as batalhas internas de Checo Perez e Max Verstappen

Após as três primeiras corridas da temporada de 2023 Fórmula 1 temporada, pilotos da Red Bull, bicampeão Max Verstappen e do México Sérgio Perez dominar a classificação nos dois primeiros lugares.

Verstappen está em busca de um hat-trick de campeonatos e com duas vitórias em corridas e um segundo lugar, lidera a tabela com 69 pontos, enquanto Checo tem um primeiro, um segundo e um quinto para ficar com 54 pontos até agora, nove a mais que o terceiro- colocada Fernando Alonso em 45.

No entanto, longe de a paz e a felicidade reinarem no Red Bull equipe, que é a líder geral do campeonato de construtores, parece que os bons resultados entre os dois pilotos provocaram uma rixa interna e uma série de boatos sobre um possível conflito. Michael Bleekemolenum piloto holandês de 73 anos que fez parte da Fórmula 1 nas temporadas de 1977 e 1978, revelou quem é o culpado pela suposta briga interna entre o Red Bull motoristas.

“A mídia é um pouco culpada por isso. Está tudo combinado com declarações emocionais”, Bleekemolen disse GP Fans.

“As frases são cortadas e coladas de maneiras diferentes. Então, de repente, elas se transformam em comentários odiosos um para o outro. Ainda assim, acho que os dois querem acabar um com o outro.”

Checo Perez e sua continuidade na Red Bull

Um dos principais rumores sobre o piloto mexicano é sua possível saída no final da atual temporada, e que seu lugar seria ocupado pelo terceiro piloto da equipe, Daniel Ricciardo.

Outro ex-piloto, espanhol Ricardo de la Rosadisse que, ao contrário do que é dito na mídia, está confiante de que o mexicano ficará na Red Bull por pelo menos mais uma temporada, devido ao enorme crescimento que Checo tem mostrado na temporada de 2022 e seu início na atual campanha.

“Ele vai ficar com a Red Bull porque tem pilotado mais forte em todas as corridas desde sua chegada”, disse. Da Rosa disse ao podcast F1 Nation.

“Ele mostrou que é capaz de se adaptar ao carro e à equipe. Isso não é fácil e ele é um exemplo de quem conseguiu.”