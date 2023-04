Revelado o papel especial do príncipe William na coroação do rei Charles

Príncipe William terá um papel significativo a desempenhar na cerimônia de coroação de seu pai, marcada para acontecer no próximo fim de semana na Abadia de Westminster. Como o filho mais velho de Rei CarlosWilliam terá um momento de destaque durante o evento, ao fazer uma promessa de lealdade ao pai.

Na seção ‘Homenagem ao Sangue Real’, Príncipe William jurará lealdade ao novo rei. Ele recitará o seguinte: “Eu, William, Príncipe de Gales, prometo minha lealdade a você e a fé e a verdade que lhe darei, como seu suserano de vida e membros. Que Deus me ajude.”

William também estará envolvido na seção ‘Robe and Stole Royal’, onde ajudará a vestir o rei Charles com o manto e a estola. O Bispo de Durham vai vestir o rei na estola, enquanto William, junto com Baronesa Merron e os bispos auxiliares vestirão Charles com o manto.

Junto com sua esposa, Princesa Katee seus filhos, Príncipe George, Princesa Charlotte e Príncipe LouisEspera-se também que William siga o monarca e sua esposa na procissão real.

Príncipe Harry é afastado apenas para assistir

Por outro lado, Príncipe Harry não terá um papel no evento e espera-se que assista do lado de fora da Abadia de Westminster, sentado com os outros membros da Família Real que não trabalham. Segundo relatos, Harry estará voando antes de 6 de maio e espera-se que fique no Reino Unido por menos de 48 horas.

A notícia despertou algum interesse entre os fãs da família real. Enquanto alguns estão ansiosos para ver Príncipe William desempenhar um papel significativo na coroação, outros estão desapontados que Príncipe Harry não participará da cerimônia.

Um fã disse: “É ótimo ver o príncipe William assumindo um papel tão importante. Ele está realmente se destacando como um futuro rei.” Outro fã expressou sua decepção: “É uma pena que o príncipe Harry não esteja envolvido. Ele sempre foi uma parte tão importante da família real e teria sido bom vê-lo participar da cerimônia.”