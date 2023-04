Revelado último depoimento de Dani Alves: perguntei duas vezes se ela gostou e ela disse que sim

Daniel Alves está na prisão desde 20 de janeiro por supostas acusações de estupro. Ele é acusado de supostamente agredir sexualmente uma jovem na boate Sutton, em Barcelona.

O juiz rejeitou alves‘ pede para ser libertado sob fiança devido ao risco do ex Barcelona lateral-direito fugindo do país.

A rádio espanhola Cadena SER revelou parte do que Daniel Alves disse em seu depoimento perante o juiz em 17 de abril. Segundo a vítima, não houve consentimento de sua parte para fazer sexo com o jogador, mas Alves sustenta que foi um ato combinado entre os dois.

declaração de Alves

alves foi à referida boate com seu amigo brunocom a equipe conduzindo-os à mesa.

“Eles nos colocaram lá pelo simples fato de que esta mesa tem um banheiro”, alves disse.

Pouco depois, o garçom quis apresentá-los a três garotas e então alves começou a dançar com a mulher.

“Aquelas meninas vieram até nosso estande, mas não insistimos, nem o garçom para elas”, observou o brasileiro.

“Percebi a disposição dela pela forma como dançava, como se aproximava de mim, como trocávamos de posição.

“Eu disse a ela para levar tudo isso para o banheiro. Ela disse que sim, sem problemas. Eu disse a ela que iria primeiro e que a esperaria lá dentro.”

A versão de Daniel Alves

Obviamente, as versões da suposta vítima e alves não coincidem. A menina insiste que alves bateu nela antes de estuprá-la, alves afirma que o sexo foi consensual. Além disso, ele alegou que eles se beijaram e que ela fez sexo oral nele.

“Eu perguntei a ela duas vezes se ela gostou e ela disse que sim” alves declarado.

Depois disso, alves supostamente disse a ela que ele estava saindo antes dela para evitar levantar suspeitas. Então, a garota saiu e começou a chorar. Uma vez fora, alves e bruno passou pela jovem sem dizer nada, como pode ser visto nas imagens registradas pelas câmeras de segurança da boate Sutton.

“Se eu a tivesse visto na saída, teria parado para perguntar o que havia acontecido com ela, porque até então estava tudo bem”, observou.

“Fui simplesmente cúmplice do desejo que ela tinha ou do desejo que eu tinha.”