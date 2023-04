Revisão de roubo: Joselyne Edwards x Lucie Pudilova no UFC Kansas City

Poucas coisas enfurecem mais os fãs de MMA do que uma luta marcada incorretamente, embora o termo “roubo” tenda a ser usado descuidadamente e muitas vezes esteja impregnado de preconceito. Com o Robbery Review, daremos uma olhada em lutas polêmicas e determinaremos se os juízes foram criticados com razão por sua decisão ou se os especialistas precisam examinar suas próprias reações instintivas.

Já faz um tempo, não é?

Acredite ou não, esta é a primeira revisão de roubo de 2023 e estou considerando isso como um sinal positivo de que demorou quatro meses e meio para chegar aqui. Embora ainda vejamos reclamações semanais sobre o julgamento, continuo com a opinião de que a grande maioria das lutas é pontuada corretamente e, tão importante quanto, nossa compreensão coletiva de por que essas lutas são pontuadas da maneira que são melhorou.

Nossa última análise oficial ocorreu em dezembro de 2022 para um confronto que foi um pouco controverso: Paddy Pimblett vs. Jared Gordon no UFC 282. A oferta desta semana provavelmente não atingirá o mesmo nível de discurso, mas se os comentários nas mídias sociais servirem de indicação, todos que assistiram tiveram a mesma reação.

Claro, estou falando de Joselyne Edwards vencendo Lucie Pudilova na luta de abertura do UFC Kansas City.

Daniel Cormier estava na função de comentarista e antes mesmo da leitura dos scorecards já falava de Pudilova como a vencedora por ela ter controlado grande parte da luta com o grappling. Ele ficou chocado com o resultado e disse isso no Twitter logo em seguida:

Isso é muito ruim! Que péssimo começo de noite com Judging. Puta merda — Daniel Cormier (@dc_mma) 15 de abril de 2023

As lutadoras femininas do UFC Jasmine Jasudavicius, Casey O’Neill e Nina Ansaroff criticaram a decisão, com Jasudavicius questionando se os juízes assistiram à luta.

Houve algumas ligações para colocar o equipamento da Robbery Review em funcionamento este ano, então agora é um momento tão bom quanto qualquer outro para voltar ao laboratório.

Qual foi o resultado oficial?

Joselyne Edwards derrotou. Lucie Pudilova por decisão dividida.

Como foi a luta?

Com Lucie Pudilova mostrando um foco renovado no wrestling em seu retorno bem-sucedido ao UFC em agosto passado, esperava-se que fosse uma luta grappler contra atacante e certamente foi assim que aconteceu. Pudilova imediatamente avançou para uma queda, forçando Edwards a recuar e contra-atacar com socos diretos. Outra queda foi rebatida por Edwards e respondida com uma joelhada sólida no corpo antes de Pudilova abordá-la pouco mais de um minuto no primeiro round.

Pudilova não acertou grandes chutes do controle superior, mas o ground and pound foi perceptível quando ela desferiu socos e marteladas de dentro da guarda de Edwards. Edwards viu um final encorajador para o round inicial quando ela aproveitou Pudilova passando agressivamente para o controle lateral, escapando e acertando alguns socos em Pudilova enquanto eles se levantavam ao longo da cerca.

A segunda rodada teve um início semelhante, com Edwards respondendo aos avanços de Pudilova acertando-a com os joelhos no corpo. De novo, não demorou muito para que Pudilova derrubasse e fosse trabalhar no tatame. Pudilova avançou com sucesso para o controle lateral desta vez, levando a um momento estranho em que o árbitro Dwayne Bess disse a ela que ela precisava trabalhar. Ela acabou de avançar para o controle lateral!

Edwards se defendeu bem contra as tentativas de ground and pound de Pudilova, mas Pudilova foi implacável quando ela avançou brevemente para o controle traseiro e então terminou o segundo round com cotoveladas pesadas da montada.

No Round 3, Edwards defendeu quedas com urgência e Pudilova não conseguiu fazer muito além de empurrar Edwards para a cerca. Eles trocaram tiros pitter-patter enquanto trocavam de posições até que Pudilova recuou ao acertar um relance com a mão esquerda. Curiosamente, Edwards fingiu uma tentativa de queda antes de voltar a lançar chutes de perna e corpo à distância. Ela acertou a mão esquerda e ainda marcou uma bela direita faltando pouco mais de um minuto para o fim. O restante da luta os viu trocando jabs e se envolvendo em uma luta sem rumo.

O que os juízes disseram?

Ross Swanberg marcou 29-28 Edwards.

Henry Guery marcou 29-28 Pudilova.

David Huyette marcou 29-28 Edwards.

A terceira rodada foi a decisão, pois os juízes dividiram as duas primeiras rodadas, com todas as três dando a Edwards a primeira rodada e a Pudilova a segunda rodada. Swanberg e Huyette deram a terceira rodada a Edwards.

E antes que você pergunte, não, não estou particularmente familiarizado com Swanberg e Huyette e aparentemente há uma boa razão para isso:

Swanberg e Guery têm muita experiência como juízes do Invicta FC, que organizou regularmente eventos em Kansas City, Missouri, e Kansas City, Kansas, no passado, se isso conta para alguma coisa.

O que os números diziam?

(Estatísticas por Estatísticas do UFC)

Lembra quando dissemos que isso era grappler vs. striker? Bem, Pudilova dominou o tempo de controle (7:29), enquanto Edwards venceu com folga a batalha de greves significativa (R1: 17-8, R2: 12-12, R3: 27-19). Como sempre, essas estatísticas contam apenas uma fração da história da luta e não devem ser consideradas evidências concretas de quem mereceu a decisão.

O mais importante é o que Pudilova fez com o controle de tempo. A meu ver, ela parecia acertar muitos golpes no chão, mas, curiosamente, ela só foi creditada com dois no round inicial (as estatísticas dizem que ela acertou nove no Round 2, o que parece certo). Se os juízes viram o chão dela funcionar da mesma maneira que os detentores de estatísticas, isso pode explicar por que eles se inclinaram para o trabalho inicial de Edwards no primeiro round.

Mais uma estatística digna de nota é que Pudilova superou Edwards em golpes de cabeça por 12-7 no round final, o que geralmente é um bom indicador de quem está mais perto de terminar a luta, mas o belo chute de perna de Edwards funcionou (16-2) deu a ela a vantagem geral lá.

O que a mídia disse?

Este me senti mal quando aconteceu e a mídia estava bem em cima disso. Todas as 15 pontuações da mídia registradas no MMA Decisions foram a favor de Pudilova, com WrestlingObserver.com e The Scrap News chegando a 30-27 para Pudilova.

O que o povo disse?

Os fãs que marcaram a luta no MMA As decisões concordaram com os lutadores e a mídia, com 87,4 por cento combinados marcando 29-28 Pudilova (55,8 por cento) ou 30-27 Pudilova (31,6 por cento). Há um pequeno contingente de 29-28 Edwards em 8,8 por cento.

A rodada de abertura, que todos os três juízes marcaram para Edwards, teve 83,7 por cento dos eleitores marcando para Pudilova. A segunda rodada é clara (96,7 por cento) e a terceira rodada é ligeiramente a favor de Edwards (59,1 por cento).

Como eu marquei?

Conte comigo entre a maioria, pois tenho 29-28 Pudilova.

Se Edwards tivesse feito mais em pé ou acertado mais alguns tiros que realmente se destacaram, eu não teria nenhum problema em recompensá-la pela luta com base no dano sobre o controle. Mas o trabalho de chão de Pudilova foi convincente o suficiente para eu dar a ela os dois primeiros rounds sem hesitação, e você poderia argumentar que ela venceu o Round 3, já que nenhuma das mulheres realmente se afastou, estatísticas de lado (eu até entrei em discussão sobre um 10-10 lá).

Ainda não tenho certeza de como Pudilova não foi creditada com mais golpes de chão no primeiro round, mas tenho que acreditar que parecia diferente do lado da gaiola dos juízes. E não há motivo para Edwards ter vencido o segundo round, então essa foi a luta de Pudilova.

Foi um roubo?

Como eu disse no início, já se passaram quatro meses desde que fizemos uma Revisão de Robbery e durante esse tempo parece haver um sentimento crescente de que a trocação quase se tornou uma prioridade muito alta em relação à luta agarrada. Isso não é culpa dos juízes, já que os critérios enfatizam fortemente o impacto imediato sobre todo o resto, então um jogo de chão metódico não acumula os pontos como costumava fazer.

Mas temos que encontrar algum tipo de meio-termo e, embora eu não esteja defendendo mudanças de posição não prejudiciais para começar a levar a 10-8s, deve haver mais crédito dado quando alguém como Pudilova está tendo sucesso com golpes de chão . Como os juízes podem argumentar que os golpes de distância ocasionalmente eficazes de Edwards deveriam pesar mais nas cartas do que Pudilova lançando socos da posição superior? Isso é superficial para mim.

Tenho sido consistente em dar crédito aos lutadores pelo trabalho de chão em rounds onde houve pouca trocação substancial nos pés (houve momentos como este em algumas lutas recentes de alto nível, Aljamain Sterling vs. Petr Yan 2 e Islam Makhachev vs. Alexander Volkanovski, ambas as decisões com as quais concordei), então não posso deixar de discordar de como os juízes lidaram com esta.

O veredicto final

Roubo.