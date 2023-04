Revisão dos Verbos Irregulares em Português

Português: um resumo completo sobre os verbos irregulares

Todos nós sabemos que dominar o uso correto dos verbos irregulares é de fundamental importância para quem quer conseguir um bom desempenho nas principais provas do país, como os concursos, os vestibulares e o ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

Porém, muitos estudantes têm dificuldades em usar os verbos irregulares da forma correta, uma vez que eles não seguem as regras de conjugação dos verbos regulares.

Dessa forma, para te ajudar, o artigo de hoje separou um resumo completo com aquilo que você precisa saber sobre os verbos irregulares. Confira!

O que são verbos irregulares?

Os verbos irregulares são aqueles que não podem ser conjugados de acordo com os padrões dos verbos regulares, ou seja, dos verbos que possuem as terminações -ar, -er, e -ir.

Os verbos irregulares apresentam modificações em sua conjugação que não podem ser previstas por regras gerais. Dentre os verbos irregulares mais comuns na língua portuguesa, podemos citar: Fazer, Haver, Medir, Ouvir, Pedir, Querer, Saber, Ser, Trazer e Vir.

Verbos irregulares: regras de conjugação

Os verbos irregulares não seguem uma conjugação tão simples como aquela dos verbos regulares, uma vez que não existe uma única regra que englobe todas as modificações que os verbos irregulares podem sofrer.

É válido dizer que as alterações na conjugação dos verbos irregulares podem acontecer tanto no radical como também na terminação do verbo.

Por exemplo, o verbo “trazer”, quando conjugado na primeira pessoa do singular, torna-se “eu trago”. Nesse caso, houve mudança no radical, que originalmente era “traz-“. Já o verbo “fazer” sofre alterações em sua terminação. A terminação dos verbos regulares na segunda conjugação seria “-e”, mas esse verbo, ao ser conjugado na terceira pessoa do singular, torna-se “ele faz”.

Mesmo que não existam regras específicas capazes de abranger todos os verbos irregulares e suas conjugações, é possível notar que alguns casos podem ser bastante semelhantes à conjugação dos verbos regulares.

Classificação dos verbos irregulares

Os verbos irregulares podem ser classificados em três diferentes tipos: anômalos, fortes e fracos.

Os anômalos são aqueles que não seguem padrões específicos de conjugação e apresentam muitas exceções em sua utilização. Existem apenas dois verbos irregulares anômalos na língua portuguesa: “ser” e “ir”.



Os verbos irregulares fracos, por sua vez, são aqueles que apresentam poucas alterações em sua conjugação. Alguns exemplos são: “estrear”, “medir”, “ouvir”, “pedir” e “remediar”. Eles podem apresentar apenas uma mudança na sua conjugação, como por exemplo a mudança da vogal tônica (a vogal mais forte da palavra) em algumas pessoas do presente do modo indicativo.

Contudo, tenha em mente que a classificação dos verbos irregulares pode variar de acordo com a fonte consultada, uma vez que algumas fontes ou provas podem apresentar também outras categorias além das mencionadas, incluindo aquelas que envolvem mudanças no radical e na terminação dos verbos ou aquelas com verbos que apresentam irregularidades em apenas uma pessoa ou tempo verbal.

Exemplos de verbos irregulares: confira alguns

Confira alguns alguns exemplos de verbos irregulares e suas conjugações no presente do indicativo:

Verbo Ser:

Eu sou

Tu és

Ele/ela é

Nós somos

Vós sois

Eles/elas são



Verbo Fazer:

Eu faço

Tu fazes

Ele/ela faz

Nós fazemos

Vós fazeis

Eles/elas fazem



Verbo Trazer:

Eu trago

Tu trazes

Ele/ela traz

Nós trazemos

Vós trazeis

Eles/elas trazem



Verbo Querer:

Eu quero

Tu queres

Ele/ela quer

Nós queremos

Vós quereis

Eles/elas querem



Verbos irregulares: dicas

Você deve ter em mente que não existem regras universais para a conjugação dos verbos irregulares, mas é possível classificá-los de acordo com suas características.

É fundamental que você compreenda os verbos irregulares para a fluência na comunicação escrita e falada. Isso será uma vantagem na realização das suas provas, principalmente no momento de escrever a tão temida redação.