‘RHOSLC’ Jen Shah Criando peça com outros presidiários, ‘RH of Prison Camp’

Jen Shah não está deixando as grades da prisão mantê-la fora do showbiz – ela está desenvolvendo uma peça de teatro semelhante à sua série ‘Housewives’ Bravo, e alguns de seus companheiros de prisão também estão all-in!

Sim, se você está se perguntando o que a estrela de ‘RHOSLC’ está fazendo no Federal Prison Camp em Bryan, TX – o empresário de Jen, Chris Giovanni nos diz que está trabalhando em uma produção apropriadamente intitulada “The Real Housewives of Bryan”.

Chris diz que ainda está nas fases iniciais, já que Jen está dedicando um tempo para ensinar alguns membros de sua equipe a ler e escrever. Independentemente disso, somos informados de que o roteiro gira em torno das donas de casa da vida real que residem no FPC Bryan … mas as personalidades aumentam para 11.

Além de sua estreia na direção, Jen tem feito fortes amizades… até mesmo orientando outras mulheres e mantendo-as encorajadas durante suas sentenças. Chris diz que trabalha no departamento educacional da prisão e na biblioteca desde que entrou, há quase dois meses.

Chris acrescenta… Jen não perdeu o contato com sua fé. Atualmente é o Ramadã e Jen e cerca de cinco outras senhoras em sua unidade estão jejuando e orando diariamente.

TMZ divulgou a história … Jen rendeu-se para FPC Bryan em fevereiro para começar a servir sua sentença de 6,5 anos (que supostamente foi reduzido em um ano de acordo com o banco de dados do Federal Bureau of Prisons) após declarando-se culpado a uma acusação de conspiração para cometer fraude eletrônica.