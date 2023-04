A Riachuelo é uma rede varejista que oferece um amplo portfólio a todos os seus clientes e atende toda a demanda do mercado. Para dar continuidade a sua trajetória, a empresa abriu novos empregos ao redor do país. Acompanhe a seguir, as vagas disponíveis e os lugares de atuação.

Riachuelo abre novas vagas de EMPREGO em São Paulo; veja os cargos

A Riachuelo vem construindo um dos maiores ecossistemas de moda e produtos financeiros do país e atualmente possui quase 400 unidades distribuídas em todo o território nacional, além de atender milhões de clientes diariamente.

A história da companhia iniciou com o objetivo de se tornar referência no seu segmento e ser a melhor opção de compra para todas as pessoas.

A companhia atua com uma equipe de pessoas qualificadas e dedicadas presentes em suas lojas e oferece diversas oportunidades de crescimento e desenvolvimento profissional. Veja, a seguir.

Analista de Dados – São Paulo;







Estágio no setor de Psicologia – São Paulo;







Analista de Infraestrutura – Remoto e São Paulo;







Líder de Atendimento – Sinop/MT;







Analista de Relações Sindicais Jr – São Paulo;







Especialista de Dados – São Paulo;







Assistente Active OMNI – Campinas/SP;







Líder Administrativo – São Paulo;







Assistente de Vendas Assistidas – Ribeirão Preto/SP;







Fiscalização de Segurança de Loja – Porto Alegre/RS.

Certifique-se de estar a par de todas as exigências e requisitos para os cargos a que está se candidatando.

Como se candidatar

Para se candidatar à vaga de interesse, os participantes devem seguir todas as informações que foram publicadas no site 123empregos e cadastrar um currículo para a companhia analisar.

