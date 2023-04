Riachuelo Está Recrutando: Confira as Oportunidades de Emprego!

A Riachuelo, empresa que é a terceira maior rede de lojas de departamento no Brasil, após as varejistas C&A e Lojas Renner, está procurando novos profissionais em todo o país. Desse modo, antes mesmo de falar mais sobre a empresa, confira quais são os cargos disponíveis e suas respectivas localidades:

Analista de Planejamento Comercial Pleno – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Analista de Planejamento JR – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Recursos Humanos Pleno – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Segurança da Informação Sênior – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Analista Financeiro Sênior – São Paulo – SP – Efetivo;

Aprendiz em Costura l Guararapes – Natal – RN;

Assistente Administrativo – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Assistente Administrativo – PCD – GOIÂNIA – GO – Efetivo;

Assistente Administrativo – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Assistente de Atendimento – Piracicaba – SP – Efetivo;

Assistente de Atendimento – Jundiaí – SP – Efetivo;

Assistente de Atendimento – Florianópolis – SC – Efetivo;

Assistente de Vendas e Merchandising – Vitória – ES – Efetivo;

Assistente de Vendas e Merchandising – Cariacica – ES – Efetivo;

Assistente de Vendas e Merchandising – Campinas – SP – Efetivo;

Líder de Atendimento – Madureira Shopping – RJ – Efetivo;

Líder de Caixa e Crediário – São Paulo – SP – Efetivo;

Líder de Eletrônicos – Belo Horizonte – MG- Efetivo;

Líder de Novos Negócios – Chapecó – SC – Efetivo;

Monitor de Loja I (Prevenção Perdas) – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Motorista de Caminhão – Manaus – AM – Efetivo.

Mais sobre a Riachuelo

Sobre a Riachuelo, é interessante frisar que além de uma simples loja de roupas, a companhia se define como sendo “moda, varejo, tech, logística, financeira, indústria e o maior ecossistema de moda, lifestyle e produtos financeiros do Brasil!”.

Isto é, com mais de 40 mil funcionários espalhados pelo país, a empresa é sinônimo de estabilidade. Por fim, são mais de 370 lojas ao redor do Brasil e a rede está entre as 100 marcas mais valiosas do país.

Como se candidatar

Agora que você já conhece a lista de cargos, é só acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. No site, basta verificar todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

